राज्य में स्कूल बस-वैन का किराया तय, छुट्टियों में जेब होगी ढीली, हजारों अभिभावकों को झटका

School Bus Fares Fixed : स्कूल बसों और वैन का किराया तय कर दिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण-एसटीए की बुधवार को कुल्हान स्थित परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक में पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत स्कूल से छात्र के घर की दूरी के हिसाब से स्कूली बसों के लिए हर महीने केवल 2200 रुपये से लेकर अधिकतम 3700 रुपये ही किराया लिया जा सकेगा। स्कूल वैन के रूप में संचालित टैक्सी मैक्सी कैब का किराया 2100 से 3500 रुपये तक रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इस दर में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की छूट दी गई है। गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भी अभिभावकों को बस-वैन का किराया देना होगा। हालांकि इस अवधि में उन्हें 25 प्रतिशत कम किराया देना होगा।