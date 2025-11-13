कड़ाके की ठंड होगी शुरू : अगले दो-तीन दिन के भीतर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिरने का अलर्ट

Weather Alert:मौसम ठंड के हिसाब से आने वाले दिनों में उग्र रूप दिखा सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले दो-तीन दिन के भीतर उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे राज्य में भीषण ठंड शुरू होने के आसार हैं। पिछले कई दिनों से राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन के समय पहाड़ों में गुनगुनी धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है। लोग घरों के आंगन और छतों पर बैठकर धूप का आनंद उठा रहे हैं। सुबह और शाम पर्वतीय इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर पर्वतीय इलाकों में सुबह के समय अब जमकर पाला गिरने लगा है। सुबह खेत-खलिहान पाले की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। सुबह के समय पाले के कारण पहाड़ों में गलन का एहसास हो रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाकों में भी अब ठंड दस्तक देने लगी है।