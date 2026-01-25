साहब! मै पत्नी का कत्ल करके आया हूं… कोतवाली पहुंचे शख्स की बातों से पुलिस भौंचक्की, हालात देख सहमे लोग

Crime News : थाने में पहुंचकर एक शख्स पुलिस को बताने लगा कि वह घर पर चाकू से अपनी पत्नी की हत्या करके आया है। ये मामला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है। झूलाघाट के कानड़ी निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र राम लाबड़ उर्फ राजेश का परिवार पिथौरागढ़ के जाखनी क्षेत्र में किराये के कमरे में रह रहा था। राजेंद्र की पत्नी 32 वर्षीय नीलम देवी दो बच्चों के साथ यहां रहकर एक निजी स्कूल में आया का काम करती थी। राजेंद्र पुणे में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। राजेंद्र पांच दिन पहले ही घर आया था। शनिवार तड़के दंपति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर राजेंद्र ने पत्नी का तकिये से गला दबा दिया। विरोध करने पर उसने चाकू से एकाएक प्रहार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह खुद आत्मसमर्पण के लिए कोतवाली पहुंच गया।