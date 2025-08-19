सर! बेटा मुझे घर से निकाल रहा है’, बेटे की प्रताड़ना से परेशान मां की गुहार

यह अकेला मामला नहीं था। जनता दर्शन में इसी तरह के कई शिकायतें सामने आईं। कांसवाली की रहने वाली एक और महिला शिव देवी ने भी अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने धोखे से अंगूठा लगवाकर उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है और अब वह उन्हें घर से बेदखल कर रहा है। जिलाधिकारी ने इस मामले में भी तहसीलदार विकासनगर को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।