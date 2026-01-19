19 जनवरी 2026,

सोमवार

देहरादून

CM बदलने की अटकलें तेज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आया बड़ा बयान, जानें क्यों शुरू हुई चर्चाएं

Latest Statement Of BJP State President : राज्य में सीएम बदलने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज होने लगी हैं। बकायदा सोशल मीडिया में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अगला सीएम कौन नेता बन सकता है। पिछले कुछ दिनों से अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। इसी को देखते हुए अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 19, 2026

Amidst speculations of a change in Chief Minister in Uttarakhand, a major statement has come from the BJP state president

उत्तराखंड में सीएम बदलने की अफवाहों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है

Latest Statement Of BJP State President : सीएम बदलने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले चार साल से सीएम बदलने की अटकलें आए दिन लगती रही हैं। जब भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर होते हैं, प्रदेश में अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को शीर्ष नेतृत्व पद से हटाना चाहता है। इधर, इन दिनों राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों हत्याकांड को लेकर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन भी हुए थे। उसके बाद अब काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का प्रकरण सुर्खियों में है। इसी बीच सोसल मीडिया में एक बार फिर से प्रदेश में सीएम बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाई जा रही है कि सीएम धामी को जल्द ही पद से हटाया जा सकता है। ये भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे। सोशल मीडिया में इसे लेकर तमाम कमेंट किए जा रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष बोले, निराधार हैं बातें

उत्तराखंड में सीएम बदलने की अफवाहों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। रविवार को चमोली जिले के गोपेश्वर में सीएम चैंपियनशिप के उदघाटन को पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री बदलने की बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने साफ किया कि राज्य में सीएम बदलने की कोई संभावना नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित और सामूहिक निर्णय लेने वाली पार्टी है। भाजपा में सभी अहम फैसले सामूहिकता और संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। सीएम परिवर्तन को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद चर्चा है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार राज्य में अच्छा काम कर रही है।

सीएम के कार्यों से आलाकमान खुश

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस कार्यकाल में कई बड़े निर्णय लिए हैं। उनमें सख्त नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता निर्णय शामिल हैं। उनके बड़े निर्णयों की आलाकमान हमेशा ही तारीफ करता आया है। यहां तक की पीएम नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी की तारीफें कई बार कर चुके हैं। हालिया दिनों में सीएम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति कर एक और बड़ा फैसला लिया है। इससे साफ है कि भाजपा धामी को न केवल इस कार्यकाल बल्कि 2027 में भी उन्हें ही सीएम का चेहरा घोषित कर चुनाव मैदान में उतर सकती है।

Updated on:

19 Jan 2026 08:32 am

Published on:

19 Jan 2026 08:13 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / CM बदलने की अटकलें तेज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आया बड़ा बयान, जानें क्यों शुरू हुई चर्चाएं

