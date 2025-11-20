खा कसम ये बच्चा किसका है…बहू को उसके प्रेमी संग मंदिर लेकर पहुंची सास, हाई वोल्टेज ड्रामे से लोग दंग

Controversy:बहू के एक युवक से प्रेम प्रसंग को लेकर उपजा विवाद देव दरबार तक पहुंच गया। दरअसल, दूरस्थ गांव की एक महिला का विवाह करीब तीन-चार साल पहले हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही सास, पति और बहू के बीच आए दिन तनातनी होने लगी थी। करीब एक साल पहले विवाहिता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद से उनके घर में कलेश और बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पत्नी ने पति पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस मामले में पति कुछ समय जेल भी रहा। सास का आरोप है कि उसकी बहू का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। सास ने दावा किया है कि उसने कई बार अपनी बहू को उसके प्रेमी के साथ संदिग्ध हालत में भी पकड़ा है। उसका कहना था कि बच्चे का पिता उसका बेटा नहीं, बल्कि बहू का प्रेमी है। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद और गहरा गया था। मंगलवार शाम सास अपनी बहू और उसके कथित प्रेमी सहित कुछ अन्य लोगों को लेकर जागेश्वर धाम स्थित महामृत्युंज मंदिर में पहुंच गई थी। सास अपनी बहू को पवित्रता साबित करने के लिए महामृत्युजय मंदिर का जल पीने को कहने लगी। इसे लेकर दोनों पक्षों में हंगामा शुरू हो गया था। हंगामा देख तमाम पुजारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पुजारियों ने उन्हें बमुश्किल शांत कराकर वापस भेजा।