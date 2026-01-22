भाजपा विधायक के रुख से चढ़ा सियासी पारा, आज आवास पर जुटेंगे पूर्व सीएम, सांसद सहित तमाम नेता

Political Turmoil : विधायक पांडे प्रकरण से पूरे प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। उनकी लगातार पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद तमाम मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। ये मामला उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के गदरपुर विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोपी में विधायक पांडे को नोटिस दिया था। उन्हें 15 दिन के भीतर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की हिदायद दी गई है। इससे पहले वह किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग उठा चुके थे। उसके बाद से विधायक पांडे लगातार सुर्खियों में हैं। तीन दिन पहले उनकी पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल से मुलाकात को भी कई एंगल से देखा जा रहा था। इसी बीच आज उनके आवास पर भाजपा के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। आज होने वाले कार्यक्रम में पूर्व सीएम व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब दो दिन पहले ही राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में विधायक पांडे को नोटिस जारी कर 15 दिन में अतिक्रमण हटाने की कहा है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।