भाजपा विधायक के रुख से चढ़ा सियासी पारा, आज आवास पर जुटेंगे पूर्व सीएम, सांसद सहित तमाम नेता

विधायक अरविंद पांडे के आवास पर आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और सांसद अनिल बलूनी सहित तमाम नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है
Political Turmoil : विधायक पांडे प्रकरण से पूरे प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। उनकी लगातार पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद तमाम मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। ये मामला उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के गदरपुर विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोपी में विधायक पांडे को नोटिस दिया था। उन्हें 15 दिन के भीतर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की हिदायद दी गई है। इससे पहले वह किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग उठा चुके थे। उसके बाद से विधायक पांडे लगातार सुर्खियों में हैं। तीन दिन पहले उनकी पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल से मुलाकात को भी कई एंगल से देखा जा रहा था। इसी बीच आज उनके आवास पर भाजपा के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। आज होने वाले कार्यक्रम में पूर्व सीएम व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब दो दिन पहले ही राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में विधायक पांडे को नोटिस जारी कर 15 दिन में अतिक्रमण हटाने की कहा है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
भाजपा विधायक अरविंद पांडे लंबे समय से तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अवैध खनन का मामला उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास किया था। हालिया दिनों में उनके तंज भरे बयान भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह के आत्महत्या मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। अपनी ही सरकार से विधायक की सीबीआई जांच की मांग करने के मामले को विपक्ष ने भी हाथोंहाथ लिया था। वहीं बीते दिनों में अरविंद पांडे पर भूमि को लेकर धोखाधड़ी के तीन मामलों में आरोप लगे हैं और इन मामलों में प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। तल्ख तेवर दिखा रहे पांडे के घर भाजपा के ही दिग्गज आज जुटेंगे।
विधायक अरविंद पांडे के भाई सहित चार लोगों के खिलाफ भाजपा नेता संजय बंसल की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोप लगाया कि फर्जी किरायानामा तैयार कर पीड़ित की जमीन हड़पने का प्रयास किया। ग्राम बहादुरगंज निवासी संजय ने पुलिस को बताया कि उनकी जमीन ग्राम मुंडिया पिस्तौर में है। यह जमीन सहमति से मझरा बख्श निवासी विधायक के रिश्तेदार जयप्रकाश तिवारी को काम के लिए दी थी। 21 अगस्त 2025 को जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने उन्हें बुलाया और अवैध निर्माण को लेकर 'कारण बताओ नोटिस' दिया। प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि उक्त अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए। आरोप है कि जब मौके पर पहुंचे, तो वहां मौजूद विधायक के भाई और साथियों ने उनसे अभद्रता की। पुलिस ने विधायक के जीजा जयप्रकाश तिवारी, भाई देवानंद पांडे, मोहन पांडे, किशन पांडे निवासी मोहल्ला मजरा बख्श के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
