BJP नेता की हैवानियत : युवक की हत्या के बाद चश्मदीद को भी करना चाहता था खत्म, भागकर बचाई जान

Nitin Murder Case : नितिन हत्याकांड से खलबली मची हुई है। यहां भाजपा मंडल उपाध्यक्ष व नगर निगम पार्षद ने 22 साल के एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित जजफार्म मुखानी निवासी 22 वर्षीय नितिन लोहनी रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि अपने दोस्त कमल भंडारी के साथ स्कूटी से घर जा रहा था। नितिन की भाजपा पार्षद अमित बिष्ट के बेटे जय से दोस्ती थी। दोनों जय से मिलने उसके घर पहुंचे थे। भाजपा पार्षद अमित बिष्ट उन्हें देख बौखला गया और उसने उन पर बंदूक से फायरिंग कर दी। एक गोली नितिन के पीठ पर लग गई। उसके बाद नितिन और उसका दोस्त जान बचाकर भागने लगे। गोली लगने से घायल नितिन की कुछ ही दूरी पर मौत हो गई थी। उसके बाद हत्यारोपी घटना के चश्मदीद कमल को भी गोली मारने के लिए दौड़ पड़ा। कमल ने भागकर जान बचाई। कमल ने पुलिस को गोली लगने से नितिन पास के एक गड्ढे में गिर गया था। कमल जब घायल नितिन को उठाने की कोशिश कर रहा था तभी अमित मौके पर पहुंच गया था। कमल ने अमित से जान बक्शने की गुहार लगाई, लेकिन उसके सिर पर खून सवार था। वह कमल को भी मारने के लिए दौड़ पड़ा। कमल ने भागकर जान बचाई। आरोपी ने कमल का पीछा भी किया लेकिन वह उसके हत्थे नहीं चढ़ पाया। इधर, हत्याकांड के बाद भाजपा ने आरोपी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उसके करीबी नेता भी अब उससे पल्ला झाड़ने लगे हैं।