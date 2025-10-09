प्रेमी और पिता ने किया बेटी से रेप, गर्भपात की दवा खिलाने पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Crime News:एक पिता ने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तों को इस कदर शर्मशार किया है कि लोग सन्न हैं। ये सनसनीखेज वारदात उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में घटित हुई है। पीड़िता की बहन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन की हालत बिगड़ने पर जब अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने गर्भवती होने और गर्भपात की दवा लेने की बात कही। इस पर जब नाबालिग से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके पिता ने ही उसका रेप किया है। साथ ही पीड़िता के प्रेमी ने भी उसकी अस्मत लूटी। गर्भवती होने पर दोनों आरोपियों ने पीड़िता को गर्भपात की दवा भी खिला दी थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस ने पीड़िता के पिता और प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही 24 घंटे के भीतर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।