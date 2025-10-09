Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

प्रेमी और पिता ने किया बेटी से रेप, गर्भपात की दवा खिलाने पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Crime News:एक पिता ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही नाबालिग बेटी की अस्मत लूट डाली। गर्भपात की दवा खिलाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पीड़िता के पिता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 09, 2025

Minor daughter raped by lover and father in Haridwar

प्रतीकात्मक फोटो

Crime News:एक पिता ने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तों को इस कदर शर्मशार किया है कि लोग सन्न हैं। ये सनसनीखेज वारदात उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में घटित हुई है। पीड़िता की बहन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन की हालत बिगड़ने पर जब अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने गर्भवती होने और गर्भपात की दवा लेने की बात कही। इस पर जब नाबालिग से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके पिता ने ही उसका रेप किया है। साथ ही पीड़िता के प्रेमी ने भी उसकी अस्मत लूटी। गर्भवती होने पर दोनों आरोपियों ने पीड़िता को गर्भपात की दवा भी खिला दी थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस ने पीड़िता के पिता और प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही 24 घंटे के भीतर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

कई बार किया रेप

पुलिस जांच में सामने आया कि पिता और प्रेमी ने कई बार नाबालिग किशोरी से रेप किया। रेप के बाद आरोपियों ने गर्भवती होने पर किसी मेडिकल स्टोर से गर्भपात की दवा खरीदकर पीड़िता को खिला दी थी। दवा खाने के कुछ ही समय बाद किशोरी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर इस घटना का चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिससे लोग सन्न रह गए। आरोपी प्रेमी यूएस नगर जिले के जसपुर का रहने वाला है।

Updated on:

09 Oct 2025 05:32 pm

Published on:

09 Oct 2025 05:29 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / प्रेमी और पिता ने किया बेटी से रेप, गर्भपात की दवा खिलाने पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

