8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

हाईकोर्ट बोला…अड़ियल अफसर पात्र अभ्यर्थियों से कर रहे खिलवाड़,  अवैध नियुक्तियां देने वालों के मांगे नाम

High Court News : हाईकोर्ट ने कहा कि अड़ियल अफसर अभ्यर्थियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहा कि शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी इस कदर अड़ियल हैं कि वे पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन लोगों को बचा रहे हैं, जो नियुक्ति के समय योग्य ही नहीं थे।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 08, 2026

The Uttarakhand High Court said... stubborn officers are playing with the future of eligible candidates, and demanded the names of those who made illegal appointments

उत्तराखंड हाईकोर्ट

High Court News : हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘अड़ियल अफसर पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।’ कोर्ट ने सरकार से उन अधिकारियों के नाम मांगे हैं, जिन्होंने ‘अवैध’ नियुक्तियों को अंजाम दिया। कोर्ट ने उन 11 पात्र अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में अंतरिम नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में अनदेखी की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता नहीं थी, उन्हें नियुक्ति देना नियम विरुद्ध है। मामले के अनुसार, विनय कुमार और अन्य ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि 2016 की शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग ने उन उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया, जो केवल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास थे। उत्तराखंड के नियमों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे पूरी तरह पात्र थे, फिर भी विभाग ने अपात्र लोगों को प्राथमिकता दी।

11 पात्रों को दें नियुक्ति

हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से उन अधिकारियों के नाम मांगे हैं, जिन्होंने अवैध नियुक्तियों को अंजाम दिया था। कोर्ट ने उन 11 पात्र अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में अंतरिम नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में अनदेखी की गई है। कोर्ट ने पाया कि 2016 के संशोधित सेवा नियमावली के तहत केवल राज्य की टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र थे। कोर्ट ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें सीटीईटी और टीईटी को समकक्ष बताया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Jan 2026 09:05 am

Published on:

08 Jan 2026 09:04 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हाईकोर्ट बोला…अड़ियल अफसर पात्र अभ्यर्थियों से कर रहे खिलवाड़,  अवैध नियुक्तियां देने वालों के मांगे नाम

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

35 गावों की शादियों में अंग्रेजी शराब और बीयर पर रोक, उल्लंघन करने वालों का होगा सामाजिक बहिष्कार

In 35 villages of Jaunpur block in Tehri district of Uttarakhand, English liquor and beer have been banned at weddings
देहरादून

उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला : भ्रष्टाचार जांच में गैर-आरोपी का बैंक खाता नहीं किया जा सकता फ्रीज

देहरादून

अंकिता मर्डर केस : दिल्ली हाईकोर्ट से दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत , सोशल मीडिया से सभी पोस्ट हटाने के आदेश

In the Ankita Bhandari murder case, the Delhi High Court has granted relief to BJP leader Dushyant Gautam and issued orders to remove the videos from social media
देहरादून

Ankita Murder Case :  विवादित पोस्ट पर कमेंट करने वाले भी रडार पर, दुष्यंत गौतम के केस की जांच शुरू

Those who shared and commented on controversial social media posts related to the Ankita Bhandari murder case have also come under police investigation
देहरादून

पूरा बिल चुकाओ अन्यथा लाश नहीं देंगे…शव को बंधक बनाने पर अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Private hospital sued in Haldwani for holding a body hostage
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.