3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

अभिनेत्री उर्मिला की तलाश तेज, STF भी मैदान में उतरी, दिल्ली में मिली आखिरी लोकेशन

Ankita Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने का दावा करने के बाद अचानक चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर रहस्यम ढंग से लापता हो गई हैं। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस के साथ ही अब स्पेशल टास्क फोर्स भी उर्मिला सनावर की तलाश में जुट गई है। उर्मिला की आखिरी लोकेशन दिल्ली में ट्रेस की गई है। उनका आखिरी वीडियो पंजाब में बना था।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 03, 2026

The STF and police are searching for actress Urmila Sanawar, who made major revelations in the Ankita Bhandari murder case

उर्मिला सनावर की तलाश में हरिद्वार पुलिस के बाद अब एसटीएफ भी जुट गई है

Ankita Murder Case : अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड कथित तौर पर एक राष्ट्रीय नेता का नाम के खुलासे का दावा करने वाली उर्मिला सनावर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उर्मिला सनावर के खिलाफ ज्वालापुर, रानीपुर, झबरेड़ा और बहादराबाद थानों में चार मुकदमे हैं। धोखाधड़ी, मानहानि, भ्रामक सूचना फैलाने के साथ सोशल मीडिया के जरिये अशांति फैलाने जैसे आरोप में रानीपुर कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया गया है। इन मामलों की गंभीरता को देख हरिद्वार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जो इसकी जांच कर रही है। उर्मिला की तलाश में पुलिस और एसटीएफ कई राज्यों में दबिश दे रही है।

कुछ दिनों से सोशल मीडिया से भी गायब

सोशल मीडिया पर वीडिओ ओर ऑडियो वायरल करने के बाद उर्मिला अचानक सुर्खियों में आ गई थी। इसके कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी मुखर होने लगी है। राज्य भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कल महिला कांग्रेस ने मंत्री आवास का घेराव भी किया था। इधर, पिछले चार दिनों से उर्मिला सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आई है। इससे पहले वह लगातार वीडियो और लाइव बयान दे रही थी। अचानक इस चुप्पी ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उर्मिला अचानक कहां गायब हो गई। हरिद्वार पुलिस भी इसे गंभीर संकेत मानते हुए हर पहलू से जांच-पड़ताल कर रही है।

मंत्री ने मांगे ठोस सबूत

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के दावे के बाद भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। इसी मामले में कल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में विश्वसनीय साक्ष्य मिलते हैं तो सरकार सीबीआई समेत हर जांच के लिए तैयार है। उन्होंने जनता और संबंधित पक्षों से साक्ष्यों को सरकार के साथ साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सबूत पेश करने वालों को सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सामने आए ऑडियो के बाद उपजे हालात को लेकर उन्होंने षड्यंत्र की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मामले में अपराधी उम्रकैद की सजा पा चुके हैं। ऐसे में यह उन्हें बचाने की बड़ी साजिश हो सकती है।

सुरेश राठौर की भूमिका जांच के घेरे में

इस प्रकरण में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। उर्मिला से जुड़े वायरल कथित ऑडियो में कुछ नेताओं का नाम सामने आया था। अब राठौर का फोन बंद आ रहा है और वर्तमान ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, बहादराबाद थाने में उनकी पत्नी ने पुलिस को बताया था कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं। इसके बावजूद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उर्मिला सनावर सुरेश राठौर को अपना पति बताती हैं। एक साल पहले सुरेश राठौर भी सार्वजनिक रूप से उर्मिला को पत्नी स्वीकार कर चुके थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

03 Jan 2026 08:28 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अभिनेत्री उर्मिला की तलाश तेज, STF भी मैदान में उतरी, दिल्ली में मिली आखिरी लोकेशन

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

25000 में मिल जाती हैं शादी के लिए लड़कियां…कैबिनेट मंत्री के पति के बयान से मचा हंगामा  

Cabinet Minister Rekha Arya's husband, Girdhari Lal Sahu, said that girls for marriage can be found in Bihar for 25,000 rupees
देहरादून

24 साल के युवक ने रेस्टोरेंट की कुर्सी पर ही त्याग दिए प्राण, मुंह तक नहीं पहुंच पाया हाथ में रखा निवाला

A 24-year-old man who had gone to a restaurant in Dehradun to eat died while sitting on a chair at a table
देहरादून

चमोली सुरंग हादसा: सीएम धामी ने लिया हालात का जायजा, घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश

CM Dhami Ians 2
देहरादून

उत्तराखंड छात्र हत्याकांड: सीएम धामी ने एंजेल चकमा के पिता से फोन पर की बातचीत, दोषियों को सख्त सजा का दिया भरोसा

CM Dhami
देहरादून

खनन सुधारों में उत्तराखण्ड ने हासिल किया दूसरा स्थान, केंद्र सरकार ने दी 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

dehradun news, uttarakhand news
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.