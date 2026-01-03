अभिनेत्री उर्मिला की तलाश तेज, STF भी मैदान में उतरी, दिल्ली में मिली आखिरी लोकेशन

उर्मिला सनावर की तलाश में हरिद्वार पुलिस के बाद अब एसटीएफ भी जुट गई है
Ankita Murder Case : अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड कथित तौर पर एक राष्ट्रीय नेता का नाम के खुलासे का दावा करने वाली उर्मिला सनावर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उर्मिला सनावर के खिलाफ ज्वालापुर, रानीपुर, झबरेड़ा और बहादराबाद थानों में चार मुकदमे हैं। धोखाधड़ी, मानहानि, भ्रामक सूचना फैलाने के साथ सोशल मीडिया के जरिये अशांति फैलाने जैसे आरोप में रानीपुर कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया गया है। इन मामलों की गंभीरता को देख हरिद्वार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जो इसकी जांच कर रही है। उर्मिला की तलाश में पुलिस और एसटीएफ कई राज्यों में दबिश दे रही है।
सोशल मीडिया पर वीडिओ ओर ऑडियो वायरल करने के बाद उर्मिला अचानक सुर्खियों में आ गई थी। इसके कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी मुखर होने लगी है। राज्य भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कल महिला कांग्रेस ने मंत्री आवास का घेराव भी किया था। इधर, पिछले चार दिनों से उर्मिला सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आई है। इससे पहले वह लगातार वीडियो और लाइव बयान दे रही थी। अचानक इस चुप्पी ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उर्मिला अचानक कहां गायब हो गई। हरिद्वार पुलिस भी इसे गंभीर संकेत मानते हुए हर पहलू से जांच-पड़ताल कर रही है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के दावे के बाद भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। इसी मामले में कल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में विश्वसनीय साक्ष्य मिलते हैं तो सरकार सीबीआई समेत हर जांच के लिए तैयार है। उन्होंने जनता और संबंधित पक्षों से साक्ष्यों को सरकार के साथ साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सबूत पेश करने वालों को सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सामने आए ऑडियो के बाद उपजे हालात को लेकर उन्होंने षड्यंत्र की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मामले में अपराधी उम्रकैद की सजा पा चुके हैं। ऐसे में यह उन्हें बचाने की बड़ी साजिश हो सकती है।
इस प्रकरण में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। उर्मिला से जुड़े वायरल कथित ऑडियो में कुछ नेताओं का नाम सामने आया था। अब राठौर का फोन बंद आ रहा है और वर्तमान ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, बहादराबाद थाने में उनकी पत्नी ने पुलिस को बताया था कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं। इसके बावजूद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उर्मिला सनावर सुरेश राठौर को अपना पति बताती हैं। एक साल पहले सुरेश राठौर भी सार्वजनिक रूप से उर्मिला को पत्नी स्वीकार कर चुके थे।
