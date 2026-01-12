मौसम होगा उग्र  : 17 जनवरी से बारिश और हिमपात की चेतावनी, आज भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट

IMD Alert : बारिश का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि उत्तराखंड में करीब तीन माह से बारिश नहीं हुई है। इसके कारण सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। जनवरी में अब तक बारिश नहीं होने से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, चम्पावत, नैनीताल, देहरादून आदि के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से दृष्यता कम हो रही है। इसके कारण लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। पहाड़ में माइनस में तापमान होने के कारण नदी-नाले और पानी के नल भी जमकर बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। यहां पाले की मार से लोग सहमे हुए हैं। इधर, मौसम विभाग ने आज हरिद्वार और यूएस नगर में भीषण शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज यूएस नगर, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून और चंपावत जिले के मैदानी इलाकों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हो रहा है। इसके कारण 17 और 18 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार हैं। दो दिन राज्य में 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है।