मौसम होगा उग्र  : 17 जनवरी से बारिश और हिमपात की चेतावनी, आज भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में आज भीषण शीत लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है
IMD Alert : बारिश का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि उत्तराखंड में करीब तीन माह से बारिश नहीं हुई है। इसके कारण सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। जनवरी में अब तक बारिश नहीं होने से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, चम्पावत, नैनीताल, देहरादून आदि के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से दृष्यता कम हो रही है। इसके कारण लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। पहाड़ में माइनस में तापमान होने के कारण नदी-नाले और पानी के नल भी जमकर बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। यहां पाले की मार से लोग सहमे हुए हैं। इधर, मौसम विभाग ने आज हरिद्वार और यूएस नगर में भीषण शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज यूएस नगर, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून और चंपावत जिले के मैदानी इलाकों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हो रहा है। इसके कारण 17 और 18 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार हैं। दो दिन राज्य में 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है।
भीषण ठंड के चलते स्कूलों की टाइमिंग भी बदल गई हे। अत्यंत ठंड को देखते हुए देहरादून के डीएम सविन बंसल ने जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के समस्त स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह साढ़े आठ बजे बाद ही खोलने के आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। राज्य में आज मौसम शुष्क रहेगा। यूएस नगर और हरिद्वार जिले में आज भीषण शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।
