देहरादून

मौसम होगा उग्र  : 17 जनवरी से बारिश और हिमपात की चेतावनी, आज भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट

IMD Alert : मौसम जल्द ही करवट बदल सकता है। पौष माह सूखा गुजरने के बाद अब माघ में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने 17 जनवरी से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश और पर्वतीय इलाकों में हिमपात की चेतावनी जारी की है। आज राज्य के मैदानी इलाकों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 12, 2026

Rain and snowfall are forecast in Uttarakhand from January 17th. An orange alert for severe cold wave has been issued today

उत्तराखंड में आज भीषण शीत लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है

IMD Alert : बारिश का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि उत्तराखंड में करीब तीन माह से बारिश नहीं हुई है। इसके कारण सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। जनवरी में अब तक बारिश नहीं होने से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, चम्पावत, नैनीताल, देहरादून आदि के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से दृष्यता कम हो रही है। इसके कारण लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। पहाड़ में माइनस में तापमान होने के कारण नदी-नाले और पानी के नल भी जमकर बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। यहां पाले की मार से लोग सहमे हुए हैं। इधर, मौसम विभाग ने आज हरिद्वार और यूएस नगर में भीषण शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज यूएस नगर, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून और चंपावत जिले के मैदानी इलाकों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हो रहा है। इसके कारण 17 और 18 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार हैं। दो दिन राज्य में 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है।

साढ़े आठ बसे से खुलेंगे स्कूल

भीषण ठंड के चलते स्कूलों की टाइमिंग भी बदल गई हे। अत्यंत ठंड को देखते हुए देहरादून के डीएम सविन बंसल ने जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के समस्त स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह साढ़े आठ बजे बाद ही खोलने के आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। राज्य में आज मौसम शुष्क रहेगा। यूएस नगर और हरिद्वार जिले में आज भीषण शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।

Published on:

12 Jan 2026 12:27 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम होगा उग्र  : 17 जनवरी से बारिश और हिमपात की चेतावनी, आज भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट

