मौसम अगले 48 घंटे दिखाएगा उग्र रूप, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी से चलेगी शीतलहर

उत्तराखंड में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। फोटो सोर्स एआई
Western Disturbance Active: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पिछले तीन-चार दिन से चल रही हवाओं के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ठंड में बढ़ोत्तरी हो गई है। साथ ही सुबह के वक्त गहराई वाले इलाकों में कोहरा छाने से विजिविलिटी कम हो रही है। कई इलाकों में सुबह पाला भी गिरने लगा है। इससे ठंड में और भी बढ़ोत्तरी हो रही है। उधर, दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाकों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। आज सुबह से ही पर्वतीय इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। आईएमडी ने आज यानी मंगलवार और बुधवार को दो दिन बारिश, आकाशीय बिजली कड़कने और राज्य में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। बारिश-बर्फबारी के कारण शीतलहर चलने की भी संभावना है। इस बारिश-बर्फबारी का असर न केवल उत्तराखंड बल्कि सीमावर्ती यूपी के कई जिलों में भी देखने को मिल सकता है।
आज से मौसम करवट बदल सकता है। आईएमडी ने आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बारिश, आकाशीय बिजली कड़कने की संभावना जताई है। साथ ही 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जारी किया है। कल यानी बुधवार को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश और चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का पूर्वानुमान जारी किया है।
