Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

राष्ट्रपति ने किया विस सत्र को संबोधित…कहा, जनता के प्रति उत्तरदाई बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति और चुनौती भी

President in Uttarakhand:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तराखंड विस के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए यहां की शौर्य परंपरा को पूरे देश का गौरव बताया। कहा कि उत्तराखंड युवा ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति निरंतर उत्तरदाई बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति और चुनौती भी है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 03, 2025

President Draupadi Murmu addressed a special session of the Uttarakhand Legislative Assembly on Monday.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को उत्तराखंड विस के विशेष सत्र को संबोधित किया। फोटो सोर्स सूचना विभाग

President in Uttarakhand:राज्य स्थापना के 25 साल पूर्ण के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए यहां पर विस का दो दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तराखंड विस के विशेष सत्र को संबांधित किया। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने राष्ट्रपति को रम्माण कला पर आधारित स्मृति चिह्न भेंट किया। राज्यपाल ले. जन. (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी आदि ने उनका स्वागत किया। सदन में सीएम धामी, राज्यपाल ले. जन. गुरमीत सिंह और विधायकों के साथ ही दर्शक दीर्घा में सभी पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान व पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल के स्वागत भाषण के बाद राष्ट्रपति ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जंयती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सबके बीच आकर उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जनमानस की आकांक्षा और बेहतर विकास की दृष्टि से साल 2000 के नवंबर में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की। साथ ही राज्य ने ह्यूमैन डेवलपमेंट के कई मानकों में सुधार किया। खुशी है कि राज्य में साक्षरता बढ़ी। महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने 25 वर्षों के सफर में विकास के लक्ष्य हासिल किए हैं। उन्होंने इन प्रयासों की बेहद सराहना की।

प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करें

राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड में अनुपम प्राकृतिक संपदा और सौन्दर्य विद्यमान हैं। प्रकृति के इन उपहारों का संरक्षण करते हुए, राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है। उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास-यात्रा, विधायकों के योगदान से ही संभव हो पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी सभी विधायक जन-आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देते रहेंगे। कहा कि ’राष्ट्र सर्वोपरि’ की भावना के साथ राज्य तथा देश को विकास-पथ पर तेजी से आगे ले जाने की जरूरत है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन उत्तराखंड के सभी निवासियों को भविष्य की मंगलकामना देने के साथ की।

ये भी पढ़ें- 1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, जिलेवार भरे जाएंगे पद, आदेश जारी

शौर्य परंपरा देश का गौरव

राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड में सुशीला बलूनी, वंदना कटारिया, बछेंद्री पाल जैसी असाधारण महिलाओं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। ऋतु खंडूड़ी भूषण को पहली महिला विस अध्यक्ष नियुक्त करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया। कहा कि मैं चाहूंगी कि उत्तराखंड विस में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। भारत का यह पवित्र भूखंड ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रहा है। गढ़वाल रेजीमेंट के नाम से यहां की शौर्य परंपरा का परिचय मिलता है। यहां के युवाओं में मातृभूमि की रक्षा करने के प्रति उत्साह दिखाई देता है। उत्तराखंड की यह शौर्य परंपरा सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / राष्ट्रपति ने किया विस सत्र को संबोधित…कहा, जनता के प्रति उत्तरदाई बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति और चुनौती भी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, जिलेवार भरे जाएंगे पद, आदेश जारी

1649 primary teachers will be recruited soon in Uttarakhand
देहरादून

बस से भेजे सांसद-विधायक, अफसर गाड़ियों से पहुंचे एयरपोर्ट, राष्ट्रपति के स्वागत में प्रोटोकॉल उल्लंघन की सीएम से शिकायत

In Uttarakhand, a case has emerged of MPs and MLAs being sent in buses to welcome the President, while officers were travelling in government vehicles.
देहरादून

उत्तराखंड में मिल रहा प्रकृति के प्रकोप का संकेत! धौली गंगा में बनी झील से बढ़ा खतरा

uttarakhand news lake formed in chamoli dhauliganga area increased danger
देहरादून

मौसम लेगा करवट, 4 और 5 नवंबर को बारिश-वज्रपात का येलो अलर्ट, ठंड बढ़ेगी

The IMD has issued a rain alert for Uttarakhand on November 4 and 5
देहरादून

भीषण हादसा:दिल्ली-हरियाणा के दो लोगों की मौत, 15 घायल, धड़ से अलग हो गई चालक की गर्दन

Two people died and 16 were injured when a tourist tempo traveller fell into a gorge in Nainital
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.