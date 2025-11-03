1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, जिलेवार भरे जाएंगे पद, आदेश जारी

Government Recruitment:1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1649 पदों पर भर्ती के निर्देश दे दिए हैं। इसी को देखते हुए शासन ने शनिवार को शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रेस को जारी बयान में शिक्षा मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के 2100 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्व से ही कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा 451 पदों को छोड़कर शेष 1649 पदों के सापेक्ष भर्ती होनी है। बेसिक जिला शिक्षा अपने-अपने जिलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अपर सचिव एमएम सेमवाल ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बनाने के मकसद से दो साल से लगातार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर रही है। राज्य में तीन हजार से अधिक रिक्त पद भरे जा चुके हैं। कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर कोर्ट में वाद दायर करने से भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। लेकिन अब जल्द ही 1649 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताया कि राज्य में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। कहा कि सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता के लिए एतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में नकल रोधी कानून को पास किया है।