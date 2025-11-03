Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, जिलेवार भरे जाएंगे पद, आदेश जारी

Government Recruitment:प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने वाली है। उत्तराखंड शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों की भर्ती जिलेवार होगी। राज्य के सभी बेसिक जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू करानी है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 03, 2025

1649 primary teachers will be recruited soon in Uttarakhand

उत्तराखंड में जल्द ही 1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। फोटो सोर्स एआई

Government Recruitment:1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1649 पदों पर भर्ती के निर्देश दे दिए हैं। इसी को देखते हुए शासन ने शनिवार को शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रेस को जारी बयान में शिक्षा मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के 2100 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्व से ही कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा 451 पदों को छोड़कर शेष 1649 पदों के सापेक्ष भर्ती होनी है। बेसिक जिला शिक्षा अपने-अपने जिलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अपर सचिव एमएम सेमवाल ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बनाने के मकसद से दो साल से लगातार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर रही है। राज्य में तीन हजार से अधिक रिक्त पद भरे जा चुके हैं। कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर कोर्ट में वाद दायर करने से भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। लेकिन अब जल्द ही 1649 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताया कि राज्य में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। कहा कि सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता के लिए एतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में नकल रोधी कानून को पास किया है।

नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर कोर्ट में वाद दायर करने से भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल करने के साथ एलटी के पद नियमावली में शामिल किए हैं। इससे डीएलएड प्रशिक्षितों को भी इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें- बस से भेजे सांसद-विधायक, अफसर गाड़ियों से पहुंचे एयरपोर्ट, राष्ट्रपति के स्वागत में प्रोटोकॉल उल्लंघन की सीएम से शिकायत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Nov 2025 11:14 am

Published on:

03 Nov 2025 10:57 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 1649 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, जिलेवार भरे जाएंगे पद, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

बस से भेजे सांसद-विधायक, अफसर गाड़ियों से पहुंचे एयरपोर्ट, राष्ट्रपति के स्वागत में प्रोटोकॉल उल्लंघन की सीएम से शिकायत

In Uttarakhand, a case has emerged of MPs and MLAs being sent in buses to welcome the President, while officers were travelling in government vehicles.
देहरादून

उत्तराखंड में मिल रहा प्रकृति के प्रकोप का संकेत! धौली गंगा में बनी झील से बढ़ा खतरा

uttarakhand news lake formed in chamoli dhauliganga area increased danger
देहरादून

मौसम लेगा करवट, 4 और 5 नवंबर को बारिश-वज्रपात का येलो अलर्ट, ठंड बढ़ेगी

The IMD has issued a rain alert for Uttarakhand on November 4 and 5
देहरादून

भीषण हादसा:दिल्ली-हरियाणा के दो लोगों की मौत, 15 घायल, धड़ से अलग हो गई चालक की गर्दन

Two people died and 16 were injured when a tourist tempo traveller fell into a gorge in Nainital
देहरादून

12 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, सीएम ने की बड़ी घोषणा

2000-youths-will-get-government-jobs-in-Uttarakhand-within-a-year
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.