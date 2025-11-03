Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

बस से भेजे सांसद-विधायक, अफसर गाड़ियों से पहुंचे एयरपोर्ट, राष्ट्रपति के स्वागत में प्रोटोकॉल उल्लंघन की सीएम से शिकायत

Protocol Violation:राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में अफसरों पर माननीयों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। सांसद और विधायकों का आरोप है कि उन्हें बस में बैठाकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया जबकि अफसर सरकारी गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। इस घटना की शिकायत सीएम तक पहुंच चुकी है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 03, 2025

In Uttarakhand, a case has emerged of MPs and MLAs being sent in buses to welcome the President, while officers were travelling in government vehicles.

उत्तराखंड में प्रोटोकॉल उल्लंघन से सांसद-विधायक नाराज हैं। फोटो स्रोत एआई

Protocol Violation:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रविवार को तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचीं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में अफसरों पर नेताओं के प्रोटोकॉल का हनन करने का आरोप लगा है। इससे सांसद और विधायक गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि सांसदों और विधायकों को राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम के लिए बस में बैठाकर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। यहां उन्होंने विशेष विमान से पहुंची राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं, दूसरी ओर अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियों से एयपोर्ट पहुंचे। नजारा देख माननीय दंग रह गए। प्रोटोकॉल उल्लंघन से सांसद-विधायक गुस्से में आ गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई। उसके बाद माननीयों ने इस घटना की शिकायत सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी से की। राज्य में अफसर आए दिन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। मंत्री और विधायक पूर्व में इस प्रकार की शिकायतें कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है।

प्रोटोकॉल मंत्री की सख्त चेतावनी

उत्तराखंड में सांसद-विधायकों को बस में बैठाकर एयपोर्ट पहुंचाने और अफसरों के सरकारी वाहनों से पहुंचने का मामला चर्चाओं में है। इस घटना की पुष्टि राज्य के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी की है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मामला सामने आने पर मंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सम्मान करने व प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवहार करने की हिदायत भी दी है।

ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति का दौरा: आज से ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घरों से, कल कई स्कूलों में रहेगी छुट्टी

विपक्ष ने भी जताई नाराजगी

राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन से विपक्ष के नेताओं में भी आक्रोश है। इधर, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार जब-जब देश या राज्य में बनती है वह जनता या नेताओं की नहीं, बल्कि अफसरों की होती है। भाजपाराज में पार्टी के कार्यक्रमों की व्यवस्था तक अधिकारी कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया कि आज डीएम और एसएसपी आयोजकों की तरह ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न करा रहे हैं। नियमानुसार प्रशासन का काम केवल व्यवस्था बनाना है। कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में अधिकारी भीड़ एकत्र करने तक के काम कर रहे हैं।

03 Nov 2025 08:55 am

