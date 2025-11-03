बस से भेजे सांसद-विधायक, अफसर गाड़ियों से पहुंचे एयरपोर्ट, राष्ट्रपति के स्वागत में प्रोटोकॉल उल्लंघन की सीएम से शिकायत

Protocol Violation:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रविवार को तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचीं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में अफसरों पर नेताओं के प्रोटोकॉल का हनन करने का आरोप लगा है। इससे सांसद और विधायक गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि सांसदों और विधायकों को राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम के लिए बस में बैठाकर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। यहां उन्होंने विशेष विमान से पहुंची राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं, दूसरी ओर अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियों से एयपोर्ट पहुंचे। नजारा देख माननीय दंग रह गए। प्रोटोकॉल उल्लंघन से सांसद-विधायक गुस्से में आ गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई। उसके बाद माननीयों ने इस घटना की शिकायत सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी से की। राज्य में अफसर आए दिन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। मंत्री और विधायक पूर्व में इस प्रकार की शिकायतें कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है।