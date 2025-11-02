राष्ट्रपति का दौरा: आज से ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घरों से, कल कई स्कूलों में रहेगी छुट्टी

President's visit:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रही हैं। वह यहां हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगीं। राष्ट्रपति आज हरिद्वार में पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। शाम को वह देहरादून आएंगी। सोमवार को राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। विधानसभा का दो दिवसीय सत्र राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित हो रहा है। उसी दिन राष्ट्रपति नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगी। चार नवंबर को राष्ट्रपति कैंची धाम जाएंगी। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति नैनीताल स्थित कुमाऊं विवि के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के काफिले के रूट में पड़ने वाले स्कूलों में तीन नवंबर को छुट्टी घोषित की गई है।