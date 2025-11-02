Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

राष्ट्रपति का दौरा: आज से ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घरों से, कल कई स्कूलों में रहेगी छुट्टी

President's visit:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के देखते हुए यातायात भी डायवर्ट किया गया है। साथ ही संबंधित रूट के स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया है।लिहाजा लोगों को आज से यातायात प्लान देखकर ही घरों से निकलना होगा।

3 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 02, 2025

President Draupadi Murmu on Uttarakhand tour from today

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

President's visit:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रही हैं। वह यहां हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगीं। राष्ट्रपति आज हरिद्वार में पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। शाम को वह देहरादून आएंगी। सोमवार को राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। विधानसभा का दो दिवसीय सत्र राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित हो रहा है। उसी दिन राष्ट्रपति नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगी। चार नवंबर को राष्ट्रपति कैंची धाम जाएंगी। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति नैनीताल स्थित कुमाऊं विवि के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के काफिले के रूट में पड़ने वाले स्कूलों में तीन नवंबर को छुट्टी घोषित की गई है।

देहरादून का ये रहेगा ट्रैफिक प्लान

वीवीआईपी की लैंडिंग के 10 मिनट पूर्व कैम्ब्रियन हॉल स्कूल से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को रोका जाएगा।

वाटिका तिराहा से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को पोस्ट आफिस तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

 वीवीआईपी लैंडिंग के 10 मिनट पूर्व कैंट क्षेत्र से आकाश गंगा की ओर से आने वाले ट्रैफिक को पोस्ट ऑफिस तिराहा पर रोक दिया जाएगा।

 वीवीआईपी लैंडिंग के बाद सर्किट हाऊस तिराहा से राजभवन, सीएसडी तिराहा की ओर और दिलाराम चौक से कैंट रोड की ओर कोई ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा।

 वीवीआईपी के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा।

 दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को बहल, बैनी बाजार चौक पर रोका जाएगा।

 वीवीआईपी प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वैल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जाएगा। ग्रेट वैल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जाएगा।

 कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जाएगा।

 वीवीआईपी प्रस्थान से पूर्व मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। ग्रेट वैल्यू से जाखन जाने वाले ट्रैफिक को कैनाल रोड होते हुए भेजा जाएगा।

बहल चौक से दिलाराम चौक जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे बैरियर लगाकर रोका जाएगा। सर्वे चौक से कोई भी ट्रैफिक बेनी बाजार की ओर नहीं जाएगा।

 वीवीआईपी प्रस्तान के दौरान आराघर से ईसी रोड की ओर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। साथ ही फव्वारा चौक, इनकम टैक्स चौक, धर्मपुर चौक से भी आराघर चौक की ओर ट्रैफिक नहीं जाएगा।

 वीवीआईपी के एनआईवीएच पास करने पर विधानसभा तिराहा से रिस्पना पुल की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। रिस्पना पुल से नेहरू कॉलोनी तिराहा, विधानसभा तिराहा की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। नेहरू कॉलोनी तिराहा से फव्वारा चौक जाने वाले ट्रैफिक को धर्मपुर चौक की ओर भेजा जाएगा।

वीवीआईपी के एनआईवीएच पास करने पर बाईपास चैकी, डिफेंस कालोनी की ओर से आने वाला ट्रैफिक मोहकमपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- तीर्थनगरी में शराब की दुकान चलाने को भारी पुलिस फोर्स तैनात, आंदोलन में डटे लोग, जानें क्यों मचा है हंगामा

राष्ट्रपति की वापसी के दौरान यह रहेगी व्यवस्था

 वीवीआईपी के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को दिलाराम, बहल, बेनी बाजार चौक पर रोका जाएगा।

 वीवीआईपी के प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वैल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जाएगा। साथ ही ग्रेट वैल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जाएगा।

 कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जाएगा।

वीवीआईपी के प्रस्थान होने पर सर्किट हाऊस तिराहा से राजभवन, सीएसडी तिराहा की ओर ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। साथ ही दिलाराम चौक से हाथी बड़कला रोड की ओर भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Nov 2025 08:01 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / राष्ट्रपति का दौरा: आज से ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घरों से, कल कई स्कूलों में रहेगी छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

12 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, सीएम ने की बड़ी घोषणा

2000-youths-will-get-government-jobs-in-Uttarakhand-within-a-year
देहरादून

तीर्थनगरी में शराब की दुकान चलाने को भारी पुलिस फोर्स तैनात, आंदोलन में डटे लोग, जानें क्यों मचा है हंगामा 

A heavy police force has been deployed at the English liquor shop in Dhalwala
देहरादून

रिश्तेदारों को लाश भी न मिले…दो भाई जान देने पहुंचे 700 किमी दूर, मामा ने किया सनसनीखेज खुलासा

Two brothers from Madhya Pradesh consumed poison after reaching Haldwani
देहरादून

आज गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी, पांच नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम

Rain warning in Uttarakhand today
देहरादून

उत्तराखंड की हवा बिगड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल में प्रदूषण चरम पर, रुद्रपुर-जसपुर में भी बढ़ा खतरा

Dehradun
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.