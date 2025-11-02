राष्ट्रपति का दौरा: आज से ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घरों से, कल कई स्कूलों में रहेगी छुट्टी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु
President's visit:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रही हैं। वह यहां हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगीं। राष्ट्रपति आज हरिद्वार में पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। शाम को वह देहरादून आएंगी। सोमवार को राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। विधानसभा का दो दिवसीय सत्र राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित हो रहा है। उसी दिन राष्ट्रपति नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगी। चार नवंबर को राष्ट्रपति कैंची धाम जाएंगी। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति नैनीताल स्थित कुमाऊं विवि के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के काफिले के रूट में पड़ने वाले स्कूलों में तीन नवंबर को छुट्टी घोषित की गई है।
वीवीआईपी की लैंडिंग के 10 मिनट पूर्व कैम्ब्रियन हॉल स्कूल से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को रोका जाएगा।
वाटिका तिराहा से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को पोस्ट आफिस तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
वीवीआईपी लैंडिंग के 10 मिनट पूर्व कैंट क्षेत्र से आकाश गंगा की ओर से आने वाले ट्रैफिक को पोस्ट ऑफिस तिराहा पर रोक दिया जाएगा।
वीवीआईपी लैंडिंग के बाद सर्किट हाऊस तिराहा से राजभवन, सीएसडी तिराहा की ओर और दिलाराम चौक से कैंट रोड की ओर कोई ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा।
वीवीआईपी के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा।
दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को बहल, बैनी बाजार चौक पर रोका जाएगा।
वीवीआईपी प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वैल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जाएगा। ग्रेट वैल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जाएगा।
कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जाएगा।
वीवीआईपी प्रस्थान से पूर्व मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। ग्रेट वैल्यू से जाखन जाने वाले ट्रैफिक को कैनाल रोड होते हुए भेजा जाएगा।
बहल चौक से दिलाराम चौक जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे बैरियर लगाकर रोका जाएगा। सर्वे चौक से कोई भी ट्रैफिक बेनी बाजार की ओर नहीं जाएगा।
वीवीआईपी प्रस्तान के दौरान आराघर से ईसी रोड की ओर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। साथ ही फव्वारा चौक, इनकम टैक्स चौक, धर्मपुर चौक से भी आराघर चौक की ओर ट्रैफिक नहीं जाएगा।
वीवीआईपी के एनआईवीएच पास करने पर विधानसभा तिराहा से रिस्पना पुल की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। रिस्पना पुल से नेहरू कॉलोनी तिराहा, विधानसभा तिराहा की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। नेहरू कॉलोनी तिराहा से फव्वारा चौक जाने वाले ट्रैफिक को धर्मपुर चौक की ओर भेजा जाएगा।
वीवीआईपी के एनआईवीएच पास करने पर बाईपास चैकी, डिफेंस कालोनी की ओर से आने वाला ट्रैफिक मोहकमपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
वीवीआईपी के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को दिलाराम, बहल, बेनी बाजार चौक पर रोका जाएगा।
वीवीआईपी के प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वैल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जाएगा। साथ ही ग्रेट वैल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जाएगा।
कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जाएगा।
वीवीआईपी के प्रस्थान होने पर सर्किट हाऊस तिराहा से राजभवन, सीएसडी तिराहा की ओर ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। साथ ही दिलाराम चौक से हाथी बड़कला रोड की ओर भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा।
