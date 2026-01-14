मौसम होगा तल्ख : 16, 17,18,19 और 20 जनवरी को बारिश की चेतावनी, दो दिन घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

Western Disturbance Active : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही मौसम करवट बदलने वाला है। नवंबर से बारिश नहीं होने के कारण उत्तराखंड में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने सभी जिलों से सूखे की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बारिश नहीं होने के कारण पर्वतीय इलाकों में वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यहां तक की उच्च हिमालयी क्षेत्रों के बुग्याल भी धधक रहे हैं। राज्य में जाड़ों में वनाग्नि की अप्रत्याशित घटनाओं से लोग हैरत में पड़े हुए हैं। बारिश नहीं होना इसकी पहली वजह मानी जा रही है। राज्य में बारिश नहीं होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है। राज्य के मैदानी इलाके घने कोहरे के आगोश में खोए हुए हैं। भीषण शीतलहर लोगों को ठिठुरा रही है। पहाड़ में बारिश नहीं होने से पाले की मार पड़ रही है। अत्यधिक पाला गिरने से फसलें भी खराब हो रही हैं। इसी बीच आईएमडी ने बारिश को लेकर गुड न्यूज दी है। आईएमडी ने 16 से 20 जनवरी तक उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 18 जनवरी तक राज्य में 34 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। 19 और 20 जनवरी को राज्य में 32 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ पड़ सकती है। बारिश और बर्फबारी से समूचे राज्य में ठंड बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है।