मौसम रहेगा  नाराज : 12 जनवरी तक कोहरे और भीषण ठंड का यलो अलर्ट, जानें कब तक नहीं बारिश के आसार  

Weather Of The Week : मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में भी तल्ख रहेगा। बीते दो महीने से बारिश नहीं होने से उत्तराखंड में सूखे के हालात पैदा हो गए है। इन दिनों पूरे राज्य में ठंड कहर बरपा रही है। हरिद्वार, यूएस नगर, पौड़ी, नैनीताल और चम्पावत जिले के मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की कंपकपी छुटा रखी है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण दिन में सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। इधर, राज्य के पर्वतीय इलाकों में भीषण पाले के कारण ठंड में जबर्दश्त बढ़ोत्तरी हो रही है। पाले के कारण सुबह नल भी जम रहे हैं। नलों में बर्फ जमने के कारण सुबह पेयजल की किल्लत से भी लोग जूझ रहे हैं। बीते दिनों पहाड़ों में हुई हल्की बर्फबारी के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। इधर, आईएमडी के मुताबिक 8 से 14 जनवरी तक उत्तराखंड में बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य के हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी जिले में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। आज भी राज्य के पर्वतीय जिलों में पाला गिरने की संभावना है। यूएस नगर और हरिद्वार में शीत दिवस की स्थिति पैदा हो सकती है। आईएमडी ने उत्तराखंड में 12 दिसंबर तक घने कोहरे, शीत दिवस और पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है।