मौसम रहेगा  नाराज : 12 जनवरी तक कोहरे और भीषण ठंड का यलो अलर्ट, जानें कब तक नहीं बारिश के आसार  

उत्तराखंड में घने कोहरे और भीषण ठंड का यलो अलर्ट जारी हुआ है। फोटो सोर्स एआई
Weather Of The Week : मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में भी तल्ख रहेगा। बीते दो महीने से बारिश नहीं होने से उत्तराखंड में सूखे के हालात पैदा हो गए है। इन दिनों पूरे राज्य में ठंड कहर बरपा रही है। हरिद्वार, यूएस नगर, पौड़ी, नैनीताल और चम्पावत जिले के मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की कंपकपी छुटा रखी है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण दिन में सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। इधर, राज्य के पर्वतीय इलाकों में भीषण पाले के कारण ठंड में जबर्दश्त बढ़ोत्तरी हो रही है। पाले के कारण सुबह नल भी जम रहे हैं। नलों में बर्फ जमने के कारण सुबह पेयजल की किल्लत से भी लोग जूझ रहे हैं। बीते दिनों पहाड़ों में हुई हल्की बर्फबारी के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। इधर, आईएमडी के मुताबिक 8 से 14 जनवरी तक उत्तराखंड में बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य के हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी जिले में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। आज भी राज्य के पर्वतीय जिलों में पाला गिरने की संभावना है। यूएस नगर और हरिद्वार में शीत दिवस की स्थिति पैदा हो सकती है। आईएमडी ने उत्तराखंड में 12 दिसंबर तक घने कोहरे, शीत दिवस और पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड में दिसंबर में एक बूंद बारिश नहीं गिरी। 2016 के बाद ऐसा हुआ। नवंबर में भी 98 फीसदी कम बारिश हुई। बर्फबारी भी कुछ ही जगह पर इस सीजन में हुई है। वहीं जनवरी में भी सूखा बरकरार है। जबि जनवरी के पहले सप्ताह उत्तराखंड में औसत बारिश 8.6 एमएम होती रही है। इस बार बारिश न होने से बागवानी, कृषि के साथ सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
देहरादून में मौसम का विचित्र बना हुआ है। यहां दिन में चटख धूप खिलने से लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है, वहीं सूरज ढलते ही कड़ाके की ठंड सता रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री नीचे चला गया है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
