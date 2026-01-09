9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

देहरादून

उर्मिला सनावर से  लंबी पूछताछ, 46 डिजिटल फाइलें कब्जे में लीं, वीआईपी के नाम का किया था दावा

Ankita Bhandari Murder Case :अंकिता भंडारी केस में सोशल मीडिया में तहलका मचाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। साथ ही उनसे 46 ऑडियो-वीडियो क्लिप भी कब्जे में लिए। उन्होंने सोशल मीडिया में इस प्रकार के ऑडियो-वीडियो वायरल कर हालिया दिनों में वीआईपी के नाम का दावा किया था। उसके बाद से प्रदेश में सियासी हंगामा खड़ा हुआ है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 09, 2026

In the Ankita Bhandari case, actress Urmila Sanawar was questioned by the police and SIT, and her audio and video recordings were seized

अभिनेत्री उर्मिला सनावर से कल पुलिस और एसआईटी ने लंबी पूछताछ की

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से गुरुवार को देहरादून पुलिस ने लंबी पूछताछ की। बता दें कि यूपी के सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर खुद को भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं। उर्मिला ने बीते दिनों अंकिता हत्याकांड से संबंधित कुछ ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए थे। उन्होंने हत्याकांड में वीआईपी शामिल होने का दावा किया था। उसके बाद से उत्तराखंड में राजनैतिक हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के अलावा तमाम सामाजिक संगठन भी अंकिता को न्याय दिलाने की मांग पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजधानी दून सहित पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस मामले को हवा देकर उर्मिला अचानक गायब हो गई थी, जो मंगलवार शाम दोबारा देहरादून लौटी थी। गुरुवार को दून में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि वायरल ऑडियो-वीडियो का स्रोत आखिर क्या हैं। इस दौरान पुलिस ने उर्मिला से 46 ऑडियो-वीडियो क्लिप हासिल किए।

राजनेताओं से संपर्क की ली जानकारी

पुलिस ने उर्मिला और सुरेश राठौर के कई राजनेताओं से संपर्क की भी जानकारी ली। उर्मिला के मुताबिक कि पुलिस ने बड़ी संख्या में सवाल किए। उनके पास यह रिकार्डिंग कहां से आई, कब-कब इनको रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग्स में जिन लोगों का नाम लिए, उनसे उर्मिला खुद कभी मिली? उर्मिला के मुताबिक निजता और डाटा से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए उन्होंने अपना फोन पुलिस को नहीं सौंपा । पुलिस पूछताछ के बाद उर्मिला दून से हरिद्वार को रवाना हो गई थी। इस दौरान उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। उसके बाद वह एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत हुईं।

छह घंटे तक एसआईटी पूछताछ

अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने गुरुवार को अभिनेत्री उर्मिला सनावर से हरिद्वार स्थित एसओजी कार्यालय में करीब छह घंटे तक पूछताछ की। दून में पुलिस पूछताछ के बाद उर्मिला सीधे हरिद्वार पहुंच गईं थी। एसआईटी दोपहर करीब डेढ़ बजे उर्मिला को हरिद्वार लेकर पहुंची और शाम करीब साढ़े छह बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उनको छोड़ा गया।

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

09 Jan 2026 09:16 am

Published on:

09 Jan 2026 09:14 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उर्मिला सनावर से  लंबी पूछताछ, 46 डिजिटल फाइलें कब्जे में लीं, वीआईपी के नाम का किया था दावा

