उर्मिला सनावर से  लंबी पूछताछ, 46 डिजिटल फाइलें कब्जे में लीं, वीआईपी के नाम का किया था दावा

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से गुरुवार को देहरादून पुलिस ने लंबी पूछताछ की। बता दें कि यूपी के सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर खुद को भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं। उर्मिला ने बीते दिनों अंकिता हत्याकांड से संबंधित कुछ ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए थे। उन्होंने हत्याकांड में वीआईपी शामिल होने का दावा किया था। उसके बाद से उत्तराखंड में राजनैतिक हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के अलावा तमाम सामाजिक संगठन भी अंकिता को न्याय दिलाने की मांग पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजधानी दून सहित पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस मामले को हवा देकर उर्मिला अचानक गायब हो गई थी, जो मंगलवार शाम दोबारा देहरादून लौटी थी। गुरुवार को दून में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि वायरल ऑडियो-वीडियो का स्रोत आखिर क्या हैं। इस दौरान पुलिस ने उर्मिला से 46 ऑडियो-वीडियो क्लिप हासिल किए।