देहरादून

Weather Forecast : आज बारिश और पहाड़ों में हिमपात से चलेंगी बर्फीली हवाएं, ठंड से ठिठुर उठेंगे लोग

Weather Forecast : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज बारिश और पहाड़ों में हिमपात का अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ों से निकलने वाली बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुर उठेंगे। इससे कई जिलों में शीत दिवस की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कई जिलों में आज कोहरा भी गलन बढ़ाएगा।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 06, 2026

In Uttarakhand, rain and snowfall are expected in the hilly areas today, leading to the possibility of icy winds

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं

Weather Forecast : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज मौसम करवट बदल सकता है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। उत्तराखंड में बीते दिसंबर में कई बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ,लेकिन बारिश की बूंद नहीं गिरी। इससे राज्य के मैदानी जिलों में घना कोहरा छा रहा है। मैदानी इलाकों में दिन में सूर्यदेव के दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ में पाले की सफेद चादर ठंड बढ़ा रही है। इससे फसलों और सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कई इलाकों में नाले और झरने भी जमकर ठोस बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ों पर हुए हिमपात का असर अब समूचे उत्तर भारत में दिख रहा है। लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। इधर, आईएमडी ने आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है। साथ ही आज राज्य में 28 सौ मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई है। पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी का असर न केवल उत्तराखंड बल्कि यूपी तक पड़ेगा। आज तमाम जिलों में बर्फीली हवाएं चलने की भी संभावना है। इससे ठंड में बढ़ोत्तरी के आसार हैं।

घने कोहरे का यलो अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम विकट बना हुआ है। आईएमडी ने आज हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत, देहरादून और पौड़ी जिले के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इससे ठंड में और भी बढ़ोत्तरी के आसार हैं। आईएमडी ने आज पर्वतीय इलाकों में जमकर पाला गिरने के भी आसार जताए हैं। आईएमडी ने 9 जनवरी तक विभिन्न जिलों में कोहरे और पाले का यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी के बाद और भी भीषण ठंड पड़ने की संभावना है।

