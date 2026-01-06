Weather Forecast : आज बारिश और पहाड़ों में हिमपात से चलेंगी बर्फीली हवाएं, ठंड से ठिठुर उठेंगे लोग

Weather Forecast : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज मौसम करवट बदल सकता है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। उत्तराखंड में बीते दिसंबर में कई बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ,लेकिन बारिश की बूंद नहीं गिरी। इससे राज्य के मैदानी जिलों में घना कोहरा छा रहा है। मैदानी इलाकों में दिन में सूर्यदेव के दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ में पाले की सफेद चादर ठंड बढ़ा रही है। इससे फसलों और सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कई इलाकों में नाले और झरने भी जमकर ठोस बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ों पर हुए हिमपात का असर अब समूचे उत्तर भारत में दिख रहा है। लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। इधर, आईएमडी ने आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है। साथ ही आज राज्य में 28 सौ मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई है। पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी का असर न केवल उत्तराखंड बल्कि यूपी तक पड़ेगा। आज तमाम जिलों में बर्फीली हवाएं चलने की भी संभावना है। इससे ठंड में बढ़ोत्तरी के आसार हैं।