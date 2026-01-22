22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

महिलाएं गले में पहनेंगी कंटीला गुलबंद, बाघ-तेंदुओं से सुरक्षा को शुरू होगा अनूठा प्रयोग

Living With Leopards : तेंदुओं और बाघों के बढ़ते हमलों से लोगों की जान बचाने के लिए अब वन विभाग अनूठा प्रयोग करने जा रहा है। इसके तहत जंगल में चारा-पत्ती या लकड़ी आदि के लिए जाने वाली महिलाओं के गले में कंटीला गुलबंद (बेल्ट) पहनाने की योजना पर काम चल रहा है। गुलबंद में कांटेदार लोहे की कीलें लगी होंगी। हमला करने वाला वन्य जीव खुद ही चोटिल होकर भाग खड़ा होगा।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 22, 2026

In Uttarakhand, women will be given thorny neckbands to wear for protection against tigers and leopards

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Living With Leopards : बाघ-तेंदुए आए दिन महिलाओं और अन्य लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं। बाघ-तेंदुए के हमलों की घटनाओं से पूरा उत्तराखंड सहमा हुआ है। तेंदुए और बाघ राज्य में कई लोगों को शिकार कर चुके हैं। बीते दिनों गढ़वाल मंडल के गांवों में तेंदुए की दहशत के कारण कई दिन स्कूल भी बंद कराने पड़े थे। अब वन विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष डिजाइन वाले कंटीले गुलबंद का प्रयोग करने जा रहा है। महाराष्ट्र की तर्ज पर अल्मोड़ा में कांटेदार लोहे का ‘गुलबंद’ लकड़ी व चारा-पत्ती के लिए जंगल जाने वाली महिलाओं को पहनाने की तैयारी चल रही है। यह विशेष बेल्ट चमड़े के पट्टे में लोहे की नुकीली कीलों से बनी होती है, जिसे गले में पहना जाता है। पहाड़ों में अभी सिर्फ कुत्तों को बचाने के लिए ऐसी बेल्ट उनके गले में पहनाई जाती है। महाराष्ट्र के पिंपरखेड़ क्षेत्र में तेंदुए से सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने गले में लोहे की कीलों वाली बेल्ट पहनने का प्रयोग किया था। इससे कई लोगों, खासकर महिलाओं की जान बचाई जा सकी। इसी अनुभव के आधार पर अल्मोड़ा में भी इस तरह के ‘गुलबंद’ उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।

गर्दन पर हमला करते हैं तेंदुए और बाघ

तेंदुए और बाघ अधिकांशत: मानव या पशु की गर्दन पर ही वार करते हैं। गर्दन पर गहरा जख्म देकर ये वन्यजीव मानव या पशु को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद मांस का भक्षण करते हैं। पहाड़ में लोग पालतू कुत्तों की सुरक्षा के लिए कंटीला गुलबंद का प्रयोग करते आए हैं। कंटीला गुलबंद पहनने वाले कुत्तों को वन्यजीव आसानी से अपना शिकार नहीं बना पाते हैं। लोहे के कांटों पर दाड़ लगते ही उल्टा ये वन्यजीव खुद ही दर्द से  कराह उठकर भाग खड़े होते हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग अब पहाड़ की महिलाओं के लिए विशेष डिजाइन वाला कंटीला गुलबंद बनाने की दिशा में काम कर रहा है।  

लिविंग विद लेपर्ड थीम पर हो रहा काम

उत्तराखंड वन विभाग महाराष्ट्र की तर्ज पर ‘लिविंग विद लेपर्ड’ थीम पर काम कर रहा है। इससे पहले गुलदार को भ्रमित करने के लिए सिर के पीछे मुखौटा पहनने जैसे उपाय भी अपनाए गए हैं। वन विभाग अपने जागरूकता कार्यक्रमों में ग्रामीणों को सलाह देता रहा है कि जंगल जाते समय पीछे की ओर मुखौटा पहनें, क्योंकि गुलदार आमतौर पर पीछे से हमला करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 08:36 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / महिलाएं गले में पहनेंगी कंटीला गुलबंद, बाघ-तेंदुओं से सुरक्षा को शुरू होगा अनूठा प्रयोग

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

मौसम आज शाम से उग्र :  कल पूरे प्रदेश में भारी बारिश–ओलावृष्टि, पहाड़ों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, सीएम ने बुलाई बैठक

The IMD has issued an orange alert for heavy rain, snowfall, hailstorms, and strong winds in Uttarakhand
देहरादून

हजारों दैनिक और संविदा कर्मी होंगे पक्के, नई कट ऑफ जल्द होगी तय, सरकार ने शुरू की तैयारी

Thousands of daily wage and contractual workers in Uttarakhand are soon to be made permanent
देहरादून

भाजपा विधायक के रुख से चढ़ा सियासी पारा, आज आवास पर जुटेंगे पूर्व सीएम, सांसद सहित तमाम नेता

Former Chief Minister Trivendra Rawat, MP Anil Baluni, and other prominent leaders will gather today at the residence of Gadarpur MLA Arvind Pandey
देहरादून

गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उत्तराखंड, कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक का किया विमोचन, जानें क्यों हिरासत में लीं महिलाएं

Union Home Minister Amit Shah today released the centenary issue of Kalyan magazine in Rishikesh
देहरादून

मौसम दिखाएगा तांडव : भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, अंधड़ मचाएगा आफत

The IMD has issued a high alert for heavy rain, snowfall, strong winds, and hailstorms in Uttarakhand starting January 22nd
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.