वर्दी में रहते हुए विवादास्पद वीडियो, फोटो या बयान साझा करने से बचें…SP ने रिक्रूट्स को दी सोशल मीडिया पॉलिसी की विस्तृत जानकारी

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के साथ समन्वय को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया का दुरुपयोग या दुष्प्रचार का माध्यम न बनाए।उन्होंने पुलिस बल से सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक संदेश प्रसारित करने, अफवाहों का खंडन करने और जन-जागरूकता अभियान चलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी, संयम और मर्यादा के साथ करने का आग्रह किया।