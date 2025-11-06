Patrika LogoSwitch to English

ईरानी बहू ने सास पर लगाया गंभीर आरोप, बोली- चोरी-छिपे क्लिक की प्राइवेट तस्वीरें; यूट्यूबर पति संग महिला पहुंची थाने

Moradabad News: मुरादाबाद में ईरानी बहू फैजा ने अपनी सास और ससुरालवालों पर प्राइवेट फोटो-वीडियो के बल पर ब्लैकमेल और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पति के साथ भारत छोड़ ईरान लौटने की तैयारी शुरू कर दी है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 06, 2025

moradabad irani bahu faja blackmail accusations

ईरानी बहू ने सास पर लगाया गंभीर आरोप | Image Source - Pexels

Irani bahu faja blackmail accusations in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में 2 साल पहले लव मैरिज करने वाली ईरानी नागरिक फैजा ने अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को फैजा अपने यूट्यूबर पति पंकज दिवाकर के साथ महिला थाने और फिर एसपी सिटी ऑफिस पहुंचीं। उन्होंने अपनी सास, ननदों और ननदोई पर आरोप लगाए कि वे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। फैजा ने कहा कि उनकी सास ने उनकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो बनाए हैं और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं।

ससुराल में तनाव

फैजा ने शिकायत में बताया कि उनकी सास कुंता देवी और अन्य ननद-ननदोई लगातार ताने देते हैं। उनके अनुसार, उन्हें बार-बार कहा जाता है कि तू अपने बाप के घर से क्या लाई है? इस तरह के तानों और धमकियों ने फैजा और उनके पति के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है।

सास ने चोरी-छिपे क्लिक की प्राइवेट तस्वीरें

फैजा ने आरोप लगाया कि उनकी सास ने घर के अंदर चोरी-छिपे उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं और कुछ को वॉट्सऐप स्टेटस पर डाल दिया। इसके चलते फैजा की सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची और उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। फैजा ने यह भी बताया कि सास के पास उनके पति का एक पुराना मोबाइल फोन है, जिसमें उनकी प्राइवेट तस्वीरें हैं और उसका गलत इस्तेमाल होने का डर है।

परिवार के अन्य लोग भी शामिल

फैजा ने कहा कि उनकी सास ने अपने भाइयों और बेटों के माध्यम से उन्हें और उनके पति को धमकाया। उनके अनुसार, इन लोगों की प्रवृत्ति आपराधिक है, जिससे वे हमेशा डर और असुरक्षा महसूस करते हैं। फैजा और पंकज ने इस मानसिक उत्पीड़न की शिकायत पुलिस तक पहुंचाई है।

पति के साथ ईरान लौटने की तैयारी

फैजा ने बताया कि उनके और उनके पति के बीच ससुराल में अनबन और मानसिक दबाव के कारण उन्होंने मुरादाबाद में चल रहे कैफे को बंद कर दिया है। अब दोनों ईरान लौटने की तैयारी में हैं। फैजा का कहना है कि भारत में रहकर उन्हें लगातार मानसिक पीड़ा और सामाजिक दबाव झेलना पड़ रहा था।

सास की सफाई: आरोपों को बेबुनियाद बताया

फैजा के आरोपों पर उनकी सास कुंता देवी ने सफाई दी। उनका कहना है कि बहू उनके साथ मारपीट करती है और अंग्रेजी में गालियां देती है। कुंता देवी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बहू केवल उनके पैतृक मकान को बेचकर बेटे को ईरान ले जाना चाहती है। कुंता देवी ने कहा कि बेटे को पहले ही कई लाख रुपए दे चुकी हैं और अब उनके पास और पैसा नहीं है।

फेसबुक से शुरू हुआ प्यार, फिर भारत में शादी

फैजा उर्फ फाएजे अर्वांदी ईरान के हमदान शहर की रहने वाली हैं और वहां सरकारी टीचर थीं। पंकज दिवाकर मुरादाबाद के सिविल लाइन के निवासी और यूट्यूबर हैं। दोनों की मुलाकात साल 2022 में फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे प्रेम परवान चढ़ा और 2023 में भारत में फैजा पंकज से मिलने आईं। 2024 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आने के बाद दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज और कोर्ट मैरिज के जरिए शादी कर ली। तब से वे मुरादाबाद में पंकज के पैतृक घर में रह रही हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / ईरानी बहू ने सास पर लगाया गंभीर आरोप, बोली- चोरी-छिपे क्लिक की प्राइवेट तस्वीरें; यूट्यूबर पति संग महिला पहुंची थाने

