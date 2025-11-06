ईरानी बहू ने सास पर लगाया गंभीर आरोप, बोली- चोरी-छिपे क्लिक की प्राइवेट तस्वीरें; यूट्यूबर पति संग महिला पहुंची थाने

Irani bahu faja blackmail accusations in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में 2 साल पहले लव मैरिज करने वाली ईरानी नागरिक फैजा ने अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को फैजा अपने यूट्यूबर पति पंकज दिवाकर के साथ महिला थाने और फिर एसपी सिटी ऑफिस पहुंचीं। उन्होंने अपनी सास, ननदों और ननदोई पर आरोप लगाए कि वे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। फैजा ने कहा कि उनकी सास ने उनकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो बनाए हैं और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं।