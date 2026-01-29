देवरिया में एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर को लगी गोली…दो साथी मौके से फरार

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक पिकअप वाहन और 7 गोवंश बरामद किए हैं। पिकअप में गौवंश बरामद हुए , मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल किए। फरार तस्करों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। घायल तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।