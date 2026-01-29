देवरिया में एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर को लगी गोली…दो साथी मौके से फरार

फोटो सोर्स: पत्रिका, देवरिया में एनकाउंटर
देवरिया में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हो गया जबकि दो अन्य फरार हो गए हैं। घायल तस्कर की पहचान गोरखपुर निवासी किशन यादव पुत्र रामरेखा यादव के रूप में हुई है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे तत्काल इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह मुठभेड़ सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरवा चौराहे के पास हुई। पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी उन्होंने एक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरा देखकर पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल हो गया।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक पिकअप वाहन और 7 गोवंश बरामद किए हैं। पिकअप में गौवंश बरामद हुए , मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल किए। फरार तस्करों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। घायल तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग