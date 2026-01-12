आसान हुआ ससुराल में बेटियों का नाम राशन कार्ड में चढ़वाना, नहीं लगाने पड़ेंगे विभाग का चक्कर

अब बेटियों की शादी हो जाने के बाद आपूर्ति विभाग मायके के राशनकार्ड से नाम हटाकर ससुराल के राशनकार्ड में स्थानांतरित कर रहा है। इसके लिए उपभोक्ता नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं राशन कार्ड की फोटो कॉपी के साथ पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में आफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।DSO संजय कुमार पांडेय ने बताया कि आवेदक आनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकता है। शासन के इस सुविधा से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।