मॉल मालिक पर गैंगरेप और ब्लैकमेल का आरोप, युवती बोली – व्यापारियों को भी सप्लाई होती लड़कियां

देवरिया : देवरिया जिले में एक युवती ने मॉल मालिक पर गैंगरेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि मॉल मालिक के साथ-साथ उसका साला और पत्नी भी इस खेल में शामिल हैं। युवती ने बताय़ा कि मॉल मालिक और उसके साले ने यौन शोषण किया और इसका वीडियो बना लिया। अब युवती के ऊपर आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही युवता ने बताया जो मॉल में बाहर के व्यापारी आते हैं उन्हें भी लड़कियां सप्लाई की जाती हैं।
युवती ने मामले की शिकायत एसपी से की है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। जानकारी के अनुसार देवरिया शहर के ईजी मार्ट और एसएस मॉल दोनों के मालिक का नाम उस्मान ही है।
युवती ने बताया कि मॉल मालिक और उसके साले दोनों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किए और उसका वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद युवती ने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद भी मॉल मालिक और उसका साला लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। युवती ने आगे बताया कि मॉल मालिक और उसका साला बहुत ही गंदे लोग हैं। यहां पर जो भी व्यापारी पैसा लेने आता है उसे यह लोग खुश करने के लिए लड़कियां सप्लाई करते हैं। ताकि इन्हें माल सही रेट और टाइम से मिलता रहे।
इसके साथ ही युवती ने बताया कि यह लोग कहते हैं मेरा धर्म इस्लाम बहुत अच्छा है इसे अपना लो। इसके अलावा यह लोग लड़कियों को लग्जरी लाइफ जीने के लिए कहते हैं जिससे लड़कियां इनके जाल में फंसती चली जाती हैं और वह इस दलदल से निकल नहीं पाती हैं।
युवती ने मॉल मालिक की पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं युवती का कहना है कि उस्मान की पत्नी भी इस खेल में शामिल है। पीड़ित युवती ने कहा कि उस्मान का साला गौहर अंसारी अभी जेल में है उसने हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर शादी की है। फिलहाल देवरिया एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है। एएसपी की रिपोर्ट आते ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।