मॉल मालिक पर गैंगरेप और ब्लैकमेल का आरोप, युवती बोली – व्यापारियों को भी सप्लाई होती लड़कियां

युवती ने बताया कि मॉल मालिक और उसके साले दोनों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किए और उसका वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद युवती ने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद भी मॉल मालिक और उसका साला लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। युवती ने आगे बताया कि मॉल मालिक और उसका साला बहुत ही गंदे लोग हैं। यहां पर जो भी व्यापारी पैसा लेने आता है उसे यह लोग खुश करने के लिए लड़कियां सप्लाई करते हैं। ताकि इन्हें माल सही रेट और टाइम से मिलता रहे।