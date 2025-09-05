Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देवरिया

मॉल मालिक पर गैंगरेप और ब्लैकमेल का आरोप, युवती बोली – व्यापारियों को भी सप्लाई होती लड़कियां

देवरिया में एक युवती ने मॉल मालिक और उसके साले पर गैंगरेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। साथ ही युवती ने बताया कि दोनों आरोपी उस पर धर्मपरिवर्तन का भी दबाव बना रहे हैं।

देवरिया

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 05, 2025

Symbolic Image, PC- Patrika

देवरिया : देवरिया जिले में एक युवती ने मॉल मालिक पर गैंगरेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि मॉल मालिक के साथ-साथ उसका साला और पत्नी भी इस खेल में शामिल हैं। युवती ने बताय़ा कि मॉल मालिक और उसके साले ने यौन शोषण किया और इसका वीडियो बना लिया। अब युवती के ऊपर आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही युवता ने बताया जो मॉल में बाहर के व्यापारी आते हैं उन्हें भी लड़कियां सप्लाई की जाती हैं।

युवती ने मामले की शिकायत एसपी से की है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। जानकारी के अनुसार देवरिया शहर के ईजी मार्ट और एसएस मॉल दोनों के मालिक का नाम उस्मान ही है।

नौकरी छोड़ने के बाद भी कर रहे ब्लैकमेल

युवती ने बताया कि मॉल मालिक और उसके साले दोनों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किए और उसका वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद युवती ने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद भी मॉल मालिक और उसका साला लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। युवती ने आगे बताया कि मॉल मालिक और उसका साला बहुत ही गंदे लोग हैं। यहां पर जो भी व्यापारी पैसा लेने आता है उसे यह लोग खुश करने के लिए लड़कियां सप्लाई करते हैं। ताकि इन्हें माल सही रेट और टाइम से मिलता रहे।

इसके साथ ही युवती ने बताया कि यह लोग कहते हैं मेरा धर्म इस्लाम बहुत अच्छा है इसे अपना लो। इसके अलावा यह लोग लड़कियों को लग्जरी लाइफ जीने के लिए कहते हैं जिससे लड़कियां इनके जाल में फंसती चली जाती हैं और वह इस दलदल से निकल नहीं पाती हैं।

पत्नी और साले पर गंभीर आरोप

युवती ने मॉल मालिक की पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं युवती का कहना है कि उस्मान की पत्नी भी इस खेल में शामिल है। पीड़ित युवती ने कहा कि उस्मान का साला गौहर अंसारी अभी जेल में है उसने हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर शादी की है। फिलहाल देवरिया एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है। एएसपी की रिपोर्ट आते ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 05:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / मॉल मालिक पर गैंगरेप और ब्लैकमेल का आरोप, युवती बोली – व्यापारियों को भी सप्लाई होती लड़कियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट