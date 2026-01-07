पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर, कल ही हुई थी जमानत खारिज

आरोप के अनुसार, उस समय देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से एक प्लॉट खरीदा गया था। दस्तावेजों में पत्नी का नाम नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात दर्ज होने का उल्लेख है। इस मामले में सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। इसके बाद इसी प्रकरण में देवरिया सदर कोतवाली में भी अलग से मामला दर्ज किया गया।