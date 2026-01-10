यूपी भाजपा को बड़ी क्षति, पार्टी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता का निधन…”यूपी रत्न” सम्मान से भी नवाजे जा चुके थे

उनके परिवार में तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र डॉ. संजीव शुक्ल भाजपा नेता हैं, जबकि मंझले पुत्र राजीव शुक्ला और कनिष्ठ पुत्र अनूप शुक्ला रुद्रपुर, उत्तराखंड में निवास करते हैं। उनके निधन की खबर मिलते ही देवरिया जनपद सहित उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला के निधन पर जिले के कई अन्य जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी शोक व्यक्त किया है। उनके निधन को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया जा रहा है।