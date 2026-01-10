10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

देवरिया

यूपी भाजपा को बड़ी क्षति, पार्टी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता का निधन…”यूपी रत्न” सम्मान से भी नवाजे जा चुके थे

भाजपा नेता व रामपुर कारखाना के पूर्व विधायक 75 वर्षीय कमलेश शुक्ला का हृदय गति रुक जाने से शनिवार को दोपहर करीब दो बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल में हो गया।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 10, 2026

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दिवंगत कमलेश शुक्ल

भाजपा के वरिष्ठ नेता और देवरिया जिले की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला का शनिवार दोपहर लगभग दो बजे हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस दुखद घटना की जानकारी उनके बड़े बेटे एवं भाजपा नेता डॉ. संजीव शुक्ल ने दी।

रविवार को हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार

उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार रविवार को हरिद्वार में किया जाएगा। भाजपा देवरिया जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कमलेश शुक्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पार्टी के सभी निर्धारित कार्यक्रमों को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। पार्टी कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

वर्ष 2017 में रामपुर कारखाना सीट से बने विधायक

जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला देवरिया के भेड़ी शुक्ल गांव के मूल निवासी थे और वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। श्री शुक्ल उत्तराखंड को अपनी कर्मभूमि बनाया, उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा।

राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी की लंबी फ़ेरहस्ती

श्री शुक्ल यूपी राइस मिलर संगठन के कई बार अध्यक्ष रहे तथा अखिल भारतीय राइस मिलर संगठन के उपाध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक भी रहे। कमलेश शुक्ला गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की कार्य समिति के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उन्हें “यूपी रत्न” सम्मान से भी नवाजा गया था।

निधन की खबर मिलते ही जिले में शोक की लहर

उनके परिवार में तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र डॉ. संजीव शुक्ल भाजपा नेता हैं, जबकि मंझले पुत्र राजीव शुक्ला और कनिष्ठ पुत्र अनूप शुक्ला रुद्रपुर, उत्तराखंड में निवास करते हैं। उनके निधन की खबर मिलते ही देवरिया जनपद सहित उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला के निधन पर जिले के कई अन्य जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी शोक व्यक्त किया है। उनके निधन को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

बरेली पहुंचे केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले- भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगी माफी, 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 07:26 pm

Published on:

10 Jan 2026 07:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी भाजपा को बड़ी क्षति, पार्टी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता का निधन…”यूपी रत्न” सम्मान से भी नवाजे जा चुके थे

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी के करीबी ने बढ़ा दी थी BJP की चिंता! पत्रकार से विधायक बने शलभ मणि का विवादों से गहरा नाता

शलभ मणि की पूरी कहानी
देवरिया

एंटी करप्शन टीम ने VDO को 24 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा, बिल पास करने के एवज में ले रहा था ठेकेदार से रिश्वत

Up news, Deoria
देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर, कल ही हुई थी जमानत खारिज

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, जेल में अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, अमिताभ ठाकुर गोरखपुर रेफर, देवरिया न्यूज, गोरखपुर न्यूज, यूपी न्यूज, यूपी टॉप न्यूज, Former IPS officer Amitabh Thakur, Amitabh Thakur's health deteriorates, Amitabh Thakur's health worsens in jail, Amitabh Thakur referred to Gorakhpur, Deoria news, Gorakhpur news, UP news, UP top news
देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में मची रही हलचल…भेजे गए जिला कारगार

Up news, Deoria news
देवरिया

यूपी के इस जिले में पूरी क्राइम ब्रांच की टीम भंग, SP की इस कारवाई के बाद महकमे में खलबली

Up news, Deoria police
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.