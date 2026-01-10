यूपी भाजपा को बड़ी क्षति, पार्टी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता का निधन…”यूपी रत्न” सम्मान से भी नवाजे जा चुके थे

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दिवंगत कमलेश शुक्ल
भाजपा के वरिष्ठ नेता और देवरिया जिले की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला का शनिवार दोपहर लगभग दो बजे हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस दुखद घटना की जानकारी उनके बड़े बेटे एवं भाजपा नेता डॉ. संजीव शुक्ल ने दी।
उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार रविवार को हरिद्वार में किया जाएगा। भाजपा देवरिया जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कमलेश शुक्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पार्टी के सभी निर्धारित कार्यक्रमों को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। पार्टी कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला देवरिया के भेड़ी शुक्ल गांव के मूल निवासी थे और वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। श्री शुक्ल उत्तराखंड को अपनी कर्मभूमि बनाया, उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा।
श्री शुक्ल यूपी राइस मिलर संगठन के कई बार अध्यक्ष रहे तथा अखिल भारतीय राइस मिलर संगठन के उपाध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक भी रहे। कमलेश शुक्ला गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की कार्य समिति के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उन्हें “यूपी रत्न” सम्मान से भी नवाजा गया था।
उनके परिवार में तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र डॉ. संजीव शुक्ल भाजपा नेता हैं, जबकि मंझले पुत्र राजीव शुक्ला और कनिष्ठ पुत्र अनूप शुक्ला रुद्रपुर, उत्तराखंड में निवास करते हैं। उनके निधन की खबर मिलते ही देवरिया जनपद सहित उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला के निधन पर जिले के कई अन्य जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी शोक व्यक्त किया है। उनके निधन को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग