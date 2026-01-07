एंटी करप्शन टीम ने VDO को 24 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा, बिल पास करने के एवज में ले रहा था ठेकेदार से रिश्वत

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार VDO
बुधवार शाम देवरिया जिले के पकड़ी वीरभद्र गांव में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) जय नारायण सिंह को 24 हजार रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर जिले के परसौनी गांव निवासी सतीश मणि ने एस.के. ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म बनाई है।
सतीश मणि का आरोप है कि उन्होंने मुंडेरा इमिलिया गांव में रिबोर, नाली और कूड़ादान जैसे कई सरकारी कार्य कराए थे। इन कार्यों के भुगतान के एवज में VDO जय नारायण सिंह उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से संपर्क कर अधिकारी से शिकायत की। इस पर टीम ने सतीश से मिलकर पूरा खाका तैयार किया। इसके बाद रुपए देकर उसे VDO को देने के लिए भेजा।
बुधवार को सतीश मणि पकड़ी वीरभद्र स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय में जय नारायण सिंह के कार्यालय पहुंचे और उन्हें 24 हजार रुपए दे रहे थे। इसी दौरान पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद जय नारायण सिंह को महुआडीह थाना लाया गया। पूछताछ के उपरांत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एंटी करप्शन की इस कारवाई के बाद विकास खंड में अफरा तफरी मची रही।
