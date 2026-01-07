एंटी करप्शन टीम ने VDO को 24 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा, बिल पास करने के एवज में ले रहा था ठेकेदार से रिश्वत

बुधवार को सतीश मणि पकड़ी वीरभद्र स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय में जय नारायण सिंह के कार्यालय पहुंचे और उन्हें 24 हजार रुपए दे रहे थे। इसी दौरान पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद जय नारायण सिंह को महुआडीह थाना लाया गया। पूछताछ के उपरांत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एंटी करप्शन की इस कारवाई के बाद विकास खंड में अफरा तफरी मची रही।