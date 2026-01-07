Illegal mosque mazar Sambhal: संभल जिले में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपना लिया है। चौधरी सराय इलाके में कब्रिस्तान की भूमि पर बनी मस्जिद और दादा मियां की मजार को प्रशासन ने नियमों के खिलाफ मानते हुए हटाने के निर्देश दिए हैं।