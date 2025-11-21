Deoria News: मऊ हुए सड़क हादसे में मृत सास और दो बहुओं के शव घर पहुंचते ही मची चीत्कार, नहीं रुक रहे थे परिजनों के आंसू

Mau accident, pc: patrika
Mau Accident News: मऊ जनपद में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में सास और दो बहुओं की मौत से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। देर रात पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव जैसे ही सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर गांव पहुंचे, गांव में मातम पसरा गया। परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो उठा। बताया जा रहा है कि तीनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर बाद एक साथ किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार नवलपुर गांव निवासी रफीक अहमद की बहन की बेटी की शादी गुरुवार को मऊ जिले के पहाड़पुर में थी। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रफीक अहमद की पत्नी महजबीन (60), उनकी बहू शाहीन (33) पत्नी तौहीद, नूरी (30) पत्नी तौकीर और परिवार की अन्य महिलाएं व बच्चे—नाबिया (5), शाहीन (7), गुड़िया (5), सानिया (6) तथा 60 वर्षीय रफीता—ई-रिक्शा से मऊ की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान नगर कोतवाली क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के समीप रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महजबीन और उनकी दोनों बहुएं शाहीन व नूरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है।
देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिवार ही नहीं, अन्य ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। हादसे में घायल रफीक अहमद सहित कई लोग सदमे में हैं और आंसू रोक नहीं पा रहे हैं।
