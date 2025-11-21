Deoria News: मऊ हुए सड़क हादसे में मृत सास और दो बहुओं के शव घर पहुंचते ही मची चीत्कार, नहीं रुक रहे थे परिजनों के आंसू

Mau Accident News: मऊ जनपद में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में सास और दो बहुओं की मौत से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। देर रात पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव जैसे ही सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर गांव पहुंचे, गांव में मातम पसरा गया। परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो उठा। बताया जा रहा है कि तीनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर बाद एक साथ किया जाएगा।