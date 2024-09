एमपी में एक साथ जलीं 6 अर्थियां, बिलख उठे लोग, रो रोकर बेसुध हो गईं परिवार की महिलाएं

Dewas Accident 6 corpses burnt together in Bedakhal village of Dewas मध्यप्रदेश के एक गांव में सोमवार को बेहद दर्दनाक दृश्य दिखाई दिया।

देवास•Sep 16, 2024 / 02:38 pm• deepak deewan

Dewas Accident 6 corpses burnt together in Bedakhal village of Dewas मध्यप्रदेश के एक गांव में सोमवार को बेहद दर्दनाक दृश्य दिखाई दिया। गांव में एक साथ 6 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। श्मशान में एक ही चिता पर सभी मृतकों को एक साथ मुखाग्नि दी गई। प्रदेश के देवास जिले के बेड़ाखाल गांव में जब इन लोगों का शव लाया गया तो लोग बिलख उठे। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया, महिलाएं तो बेसुध हो गईं। सभी 6 लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। इनके तीन साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे इन लोगों की कार को एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी थी।