एमपी में ’15 मीटर चौड़ी सड़क’ के लिए हटेंगे ‘216’ अतिक्रमण, पहले दिन हटाए थे 60 कब्जे

MP News: मध्यप्रदेश के देवास में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शहर की एमजी रोड से नगर निगम ने शुक्रवार को करीब 60 अतिक्रमण हटाए। शनिवार को भी कार्रवाई जारी रही। पूरी कार्रवाई के लिए 216 बाधक निर्माणों को हटाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त दलीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।



दरअसल, शनिवार को सुभाष चौक से नॉवेल्टी चौराहा के बीच बाधक निर्माण हटाए जाएंगे। इस दौरान जायजा लेने पहुंचे नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 216 बाधक निर्माणों को चिह्नित किया गया है। पहले दिन 60 के आसपास अतिक्रमण हटाए गए हैं। शनिवार को मशीनरी भी बढ़ाई जाएगी। बाधक निर्माण हटने के बाद ड्रेनेज का कार्य शुरू कराया जाएगा।