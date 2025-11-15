Patrika LogoSwitch to English

देवास

एमपी में ’15 मीटर चौड़ी सड़क’ के लिए हटेंगे ‘216’ अतिक्रमण, पहले दिन हटाए थे 60 कब्जे

MP News: मध्यप्रदेश के देवास में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए नगर निगम ने 216 बाधक निर्माणों को चिन्हित किया है। जिस पर कार्रवाई की जाएगी।

देवास

image

Himanshu Singh

Nov 15, 2025

dewas enroachment news

MP News: मध्यप्रदेश के देवास में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शहर की एमजी रोड से नगर निगम ने शुक्रवार को करीब 60 अतिक्रमण हटाए। शनिवार को भी कार्रवाई जारी रही। पूरी कार्रवाई के लिए 216 बाधक निर्माणों को हटाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त दलीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।

दरअसल, शनिवार को सुभाष चौक से नॉवेल्टी चौराहा के बीच बाधक निर्माण हटाए जाएंगे। इस दौरान जायजा लेने पहुंचे नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 216 बाधक निर्माणों को चिह्नित किया गया है। पहले दिन 60 के आसपास अतिक्रमण हटाए गए हैं। शनिवार को मशीनरी भी बढ़ाई जाएगी। बाधक निर्माण हटने के बाद ड्रेनेज का कार्य शुरू कराया जाएगा।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई पूरी कराने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। निगम की टीम में जेसीबी, पोकलेन, डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

15 की जगह 12 मीटर की जाए सड़क

कार्रवाई के दौरान व्यापारियों की मांग थी कि रोड को 15 मीटर की जगह 12 मीटर का किया जाए। व्यापारी सतीश गुप्ता ने कहा कि नजूल की जगह पर ओटला बना है जिसे हम स्वेच्छा से हटा रहे हैं। हमारी दुकान के अंदर ढाई फीट तक का निशान लगाया है। उसे लेकर हमें बात करनी हैं, लेकिन अधिकारी नहीं आए। हमने जानकारी मांगी थी, लेकिन इन्होंने कोई जानकारी प्रदान नहीं की। हमारी मांग है कि 12 मीटर का रोड बनाया जाए। हम स्वेच्छा से तोड़ रहे हैं। इसके लिए हमें समय दिया जाए।

Updated on:

15 Nov 2025 04:17 pm

Published on:

15 Nov 2025 03:51 pm

देवास / एमपी में '15 मीटर चौड़ी सड़क' के लिए हटेंगे '216' अतिक्रमण, पहले दिन हटाए थे 60 कब्जे

