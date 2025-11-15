Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

एमपी में ‘रिश्वतखोर’ से रिश्वत की मांग, ‘लोकायुक्त अधिकारी’ ने केस रफा-दफा करने मांगे 50000 रूपये

mp news: कुछ दिन पहले 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते पकड़ाए नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी से केस खत्म करवाने के नाम पर ठगी की कोशिश...।

2 min read
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Nov 15, 2025

DEWAS

Cyber Fraud Became Lokayukta officer demands 50000 from bribe taker Naib tehsildar

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर नायब तहसीलदार से रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला साइबर ठगी से जुड़ा है और रिश्वत लेते पकड़ाए नायब तहसीलदार को शातिर ठग ने लोकायुक्त अधिकारी बनकर मोबाइल पर कॉल किया और केस रफा दफा करने के एवज में 50 हजार रूपये की डिमांड की। नायब तहसीलदार ने पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

देखें वीडियो-

रिश्वतखोर से 'रिश्वत' की मांग

देवास के नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी को 31 अक्टूबर को EOW की टीम ने 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा था। नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी के खिलाफ EOW ने मामला दर्ज किया है और मामला जांच में है। 4 नवंबर को सुबह हर्षल बहरानी के मोबाइल पर कॉल आया उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो लगातार उसी नंबर से वॉट्सएप पर मैसेज आने लगे। कॉलर आईडी पर नंबर के आगे ‘लोकायुक्त भोपाल’ लिखा हुआ था, जिसने बहरानी की चिंता और बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने रिटर्न कॉल किया तो सामने वाले ने फोन उठाते ही खुद को भोपाल लोकायुक्त का अधिकारी बताया और कहा कि आपके केस की फाइल हमारे पास आ गई है। केस खत्म करवाना चाहते हो तो 50 हजार रूपये देने होंगे।

नायब तहसीलदार ने रिकॉर्ड की बातचीत

नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी के मुताबिक लोकायुक्त अधिकारी बनकर सामने वाले से उससे कहा कि उसकी पहचान ऊपर तक है और वो EOW का केस भी रफा दफा करवा सकता है। बहरानी समझ गए कि ये साइबर फ्रॉड का मामला है और उन्होंने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। कॉल रिकॉर्डिंग में साइबर ठग बहरानी को ये विश्वास दिलाते सुनाई दे रहा है कि वो 50 हजार रूपये लेकर केस को यहीं पर खत्म करा देगा। आखिर में जब हर्षल बहरानी ने पैसे की व्यवस्था न हो पाने की बात कही तो खुद को लोकायुक्त अधिकारी बताने वाला शख्स भड़क गया और धमकी भरे लहजे में बात करने लगा। नायब तहसीलदार ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर देवास एसपी से शिकायत की है ।

ये भी पढ़ें

एमपी में 7000 की रिश्वत लेते पकड़ाया बिजली कंपनी का जूनियर इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 05:07 pm

Published on:

15 Nov 2025 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में ‘रिश्वतखोर’ से रिश्वत की मांग, ‘लोकायुक्त अधिकारी’ ने केस रफा-दफा करने मांगे 50000 रूपये

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ’15 मीटर चौड़ी सड़क’ के लिए हटेंगे ‘216’ अतिक्रमण, पहले दिन हटाए थे 60 कब्जे

dewas enroachment news
देवास

एमपी में घर के बाहर बैठे रिटायर्ड डीएसपी पर गिरा छज्जा, मौत

dewas
देवास

एमपी के इस जिले में ’15 मीटर’ चौड़ी होगी सड़क, तोड़े गए 25 से ज्यादा मकान

देवास

1.33 लाख किसानों को भावान्तर राशि की सौगात, सीएम बोले संकल्प पूरा करने वाला एमपी बना देश का पहला राज्य

MP CM Mohan yadav in Dewas
देवास

सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, 230 से अधिक दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन का अल्टीमेटम

Atal Path
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.