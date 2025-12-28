एमपी में कड़कड़ाती ठंड में रात 11 बजे सड़क पर उतरे पार्षद, भरे रोड के गड्ढे

parshad fills potholes ujjain road bridge (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के देवास में कांग्रेस पार्षद दीपेश कानूनगो ने एक बार फिर से गांधी गिरी दिखाते हुए उज्जैन रोड ब्रिज पर हुए गड्डों को भरने का कार्य किया। वे शनिवार रात 11 बजे सड़क पर उतरे और देर रात कर गड्ढे भरने का कार्य किया। ब्रिज पर एक दर्जन से ज्यादा ऐसे गड्ढे हैं, जिनमें से सरिए निकल रहे हैं और आए दिन हादसे का कारण बन रहे हैं। पार्षद दीपेश कानूनगो ने कहा कि वो इन ब्रिज पर हुए जानलेवा गड्ढों को भरने की मांग जिम्मेदारों से कई बार कर चुके हैं लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया।
कांग्रेस पार्षद दीपेश कानूनगो ने कहा कि कई बार उज्जैन रोड ब्रिज पर हुए गड्ढों के बारे में सांसद, विधायक, महापौर, सभापति एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने पहले भी ब्रिज पर गड्ढों को भरा था। ब्रिज पर बड़े गड्ढों और सरियों के कारण वाहनों का संतुलन बिगड़ता है, किसी बड़ा हादसा हो सकता है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। हमारे द्वारा इस ब्रिज की मरम्मत का कार्य जन हित में किया गया है, अब तो कम से कम अधिकारियों और जवाबदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
कांग्रेस पार्षद दीपेश कानूनगो ने कहा कि जिम्मेदारों द्वारा केवल विकास का नारा दिया जा रहा है लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो जहां विकास की अधिक आवश्यकता है, वहां ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इस गांधीगिरी के दौरान विशाल यादव, राकेश मिश्रा, विजय चौहान मोनू, मुकेश करोले, मनोज पाल, राहुल शर्मा, लोकेश सांखला, बंटी मकवाना, भरत चौहान, अनिकेत माली, रितिक नवगोत्री, प्रथमसिंह पंवार सहित वार्डवासी उपस्थित थे।
