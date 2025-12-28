एमपी में कड़कड़ाती ठंड में रात 11 बजे सड़क पर उतरे पार्षद, भरे रोड के गड्ढे

कांग्रेस पार्षद दीपेश कानूनगो ने कहा कि कई बार उज्जैन रोड ब्रिज पर हुए गड्ढों के बारे में सांसद, विधायक, महापौर, सभापति एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने पहले भी ब्रिज पर गड्ढों को भरा था। ब्रिज पर बड़े गड्ढों और सरियों के कारण वाहनों का संतुलन बिगड़ता है, किसी बड़ा हादसा हो सकता है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। हमारे द्वारा इस ब्रिज की मरम्मत का कार्य जन हित में किया गया है, अब तो कम से कम अधिकारियों और जवाबदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।