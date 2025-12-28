एमपी में सस्पेंडेड डिप्टी कलेक्टर से सजा कम कराने के नाम पर 3 लाख की ठगी

अरविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने फोन रिसीव किया तो सामने वाले ने अपना नाम अश्विनी बताते हुए कहा कि वो सीएम ऑफिस का कर्मचारी है और उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई में सजा कम करा सकता है। इसके बदले में उसे कुछ पैसे देने होंगे। अरविंद उसकी बातों में आ गए और 19 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच अलग अलग समय पर उसके बताए अलग अलग नंबरों पर 2 लाख 95 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी आरोपी पैसों की डिमांड कर रहा था जिसके कारण उन्हें उस पर शक हुआ। शक होने पर अरविंद ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि सीएम ऑफिस में कोई अश्विनी नाम का कर्मचारी ही नहीं है। सच पता चलने पर अरविंद ने ठग से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने बातचीत करना बंद कर दी। जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।