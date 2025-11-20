घड़ी बनाने वाले को 21 हजार, मैकेनिक लाने पर 5 हजार का ईनाम घोषित, मेयर के ऐलान से मची खलबली

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शहर की जनता घड़ी को चलते हुए देखना चाहती है। हम जनता के साथ है। परेशानी यह है कि नगर घड़ी को बनाने मैकेनिक नहीं मिल रहे। नगर घड़ी का सुधार हो इसलिए मेरी ओर से मैकेनिक ढूंढने वाले को 21 हजार रूपए का पुरस्कार और मैकेनिक लाने वाले को 5 हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी संस्था या व्यक्ति नगर घड़ी को सुधारेगा उसे उसका भुगतान अलग से किया जाएगा।