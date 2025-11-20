Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

घड़ी बनाने वाले को 21 हजार, मैकेनिक लाने पर 5 हजार का ईनाम घोषित, मेयर के ऐलान से मची खलबली

CG News: पिछले डेढ़ वर्ष से बंद घड़ी को सुधरवाने के लिए अनोखी घोषणा हुई है। पहली बार मैकेनिक ढूंढने वाले और घड़ी बनाने वाले को अलग से ईनाम देने की घोषणा हुई है…

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Nov 20, 2025

CG News, cg hindi news today

धमतरी शहर का नगर घड़ी चौक ( Photo - Patrika )

CG News: शहर के हृदय स्थल नगर घड़ी चौक पर बंद घड़ी को सुधरवाने के​ लिए मेयर ने आनोखी घोषणा की है। घड़ी को बनाने वाले को 21 हजार और मैकेनिक लाने पर 5 हजार रुपए का ईनाम देने का ऐलान हुआ है। ( CG News ) इस फैसले से शहर में खलबली मच गई। दूसरी ओर इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गया है। बता दें कि घड़ी लंबे समय से बंद है।

CG News: ईनाम की राशि अलग से दी जाएगी

जानकारी के अनुसार वर्ष-2009 में नगर घड़ी की स्थापना हुई। यह घड़ी पिछले डेढ़ वर्ष से बंद है। घड़ी को लेकर फिर से एक बार खींचतान शुरू हो गई है। नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने घड़ी सुधरवाने को लेकर अनोखी घोषणा की है। निगम के इतिहास में पहली बार मैकेनिक ढूंढने वाले और घड़ी बनाने वाले को अलग से ईनाम देने की घोषणा हुई है।

मेयर बोले- शहर की जनता घड़ी को चलते हुए देखना चाहती

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शहर की जनता घड़ी को चलते हुए देखना चाहती है। हम जनता के साथ है। परेशानी यह है कि नगर घड़ी को बनाने मैकेनिक नहीं मिल रहे। नगर घड़ी का सुधार हो इसलिए मेरी ओर से मैकेनिक ढूंढने वाले को 21 हजार रूपए का पुरस्कार और मैकेनिक लाने वाले को 5 हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी संस्था या व्यक्ति नगर घड़ी को सुधारेगा उसे उसका भुगतान अलग से किया जाएगा।

35 लाख की लागत से हुआ है निर्माण

वर्ष-2009 में नगर घड़ी का निर्माण पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ताराचंद हिन्दूजा के कार्यकाल में हुआ था। 35 लाख की लागत से नगर घड़ी का निर्माण हुआ। घड़ी लगने के बाद 8-10 वर्षों तक ही नगर घड़ी ने सही समय बताया। पूर्व में भी एक बार घड़ी खराब हुई थी तब रायपुर से मैकेनिक बुलाकर सुधार कराया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 12:42 pm

Published on:

20 Nov 2025 12:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / घड़ी बनाने वाले को 21 हजार, मैकेनिक लाने पर 5 हजार का ईनाम घोषित, मेयर के ऐलान से मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

PM Kisan Yojana: रिमोट दबाते ही किसानों को मिलेगी खुशखबरी, PM मोदी आज रिलीज करेंगे सम्मान निधि की नई किस्त

PM किसान योजना की 21वीं किस्त आज जारी (photo source- Patrika)
धमतरी

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा 5 मंजिला सिविल अस्पताल, 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा 5 मंजिला सिविल अस्पताल, 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
धमतरी

CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच…

CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच...(photo-patrika)
धमतरी

CG Ration Card: सर्वर में दिक्कत होने से बढ़ी समस्या, नए साफ्टवेयर में भी नहीं सुधर रही राशन कार्ड की त्रुटि, लोग हुए परेशान,

CG Ration Card: सर्वर में दिक्कत होने से बढ़ी समस्या, नए साफ्टवेयर में भी नहीं सुधर रही राशन कार्ड की त्रुटि, लोग हुए परेशान
धमतरी

Dhan Kharidi: धान खरीदी पर हड़ताल का ग्रहण.. कहीं तोड़ना पड़ा ताला तो कहीं हंगामा

dhan kharidi news
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.