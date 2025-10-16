रात में संदिग्ध लड़का-लड़कियों का रहता है आना-जाना.. लोगों ने SP को बताई ये बात, मची खलबली

यहां शहर के कुछ लोग मकान बनाकर या कुछ किराए के मकान में निवास कर रहे हैं। नहर किनारे एक मकान में संदिग्ध महिला व पुरूषों का आना-जाना लगा रहता है। रात के समय ये लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से यह स्थिति देखने को मिल रही है। मकान में बाहर की लड़की-लड़कों को आते-जाते कई बार देखा गया है। इससे आभास होता है कि यहां पर देह व्यापार होता होगा। उन्हाेंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है।