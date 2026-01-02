Ration Card: 5 हजार सदस्योंं का कट गया नाम… इस जिले में 8,811 को नहीं मिला राशन, शुरू हुई ब्लॉकिंग कार्रवाई

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशनकार्डधारी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से अपडेट कराना है। ई-केवाईसी के लिए 30 जून अंतिम तिथि थी। इसे दो महीना और बढ़ाया गया था। अब दिसंबर महीने से ई-केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम ऑनलाइन ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे हितग्राहियों को दिसंबर महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है। इसमें 5 साल उम्र के 42 हजार बच्चों को छूट दी गई है। 5 साल के बाद आधार अपडेट कराकर इनका भी ई-केवाईसी अपडेट कराने कहा गया है।