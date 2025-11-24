Dhan Kharidi: धमतरी के 1 लाख 22 हजार किसान नहीं बेच पा रहे धान! लगा रहे सोसायटियों के चक्कर

इस एप के माध्यम से पात्रता रखने वाले पंजीकृत किसान अपने घर में बैठे ही संबंधित केन्द्र में धान बेचने के लिए टोकन कटवा रहे हैं, लेकिन कई किसानों के मोबाइल में ओटीपी नहीं आने से उन्हें परेशानी हो रही है। पत्रिका टीम ने देमार, शंकरदाह, कंडेल धान खरीदी केन्द्रों का जायजा लिया। यहां किसान ऑनलाइन टोकन कटवाने की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। किसान दयाराम साहू, निकेश साहू, रामचंद्र साहू ने बताया कि ऑनलाइन टोकन कटवाने के लिए संबंधित एप में किसान कोड संख्या और पिन डालकर पहले इसे लॉगिन करना पड़ता है।