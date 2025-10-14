CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में आज दिवाली, हर घर होंगे रोशन,सिदारदेव से जुड़ी है यह परम्परा

मदनलाल सिन्हा ने बताया कि कई वर्ष पहले सिदार नाम के बुजुर्ग रहने आए थे। उनकी शक्तियों और बातों से गांव के लोगों की परेशानियां दूर होने लगी। समय के साथ लोगों में उनके प्रति आस्था और गहरी होने लगी। कुछ समय बाद सिरदार देव के मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा बताया जाता है कि उनके जाने के बाद किसी किसान को स्वप्न देकर सिदार देव ने कहा था कि प्रतिवर्ष दीपावली, होली, हरेली व पोला ये चार त्योहार हिंदी पंचांग में तय तिथि से पूर्व ही मनाया जाए।ताकि इस गांव में उनका मान बना रहे। तभी से यह परम्परा चल रही है।