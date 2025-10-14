Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में आज दिवाली, हर घर होंगे रोशन,सिदारदेव से जुड़ी है यह परम्परा

CG News: यहां के ग्रामीण लक्ष्मी पूजा के लिए पूरे गांव को दीपों से रोशन करेंगे। तब सिदारदेव की पूजा के बाद बुझी आग : गांव के सेवक राम सिन्हा ने बताया कि यहां एक बार प्रयास किया गया कि निश्चित तिथि पर ही त्योहार मनाएं।

2 min read

धमतरी

image

Love Sonkar

Oct 14, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में आज दिवाली, हर घर होंगे रोशन,सिदारदेव से जुड़ी है यह परम्परा

सिदारदेव मंदिर (Photo Patrika)

CG News: देशभर में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन जिले की सीमा से दो किमी दूर धमतरी जिले के ग्राम सेमरा (सी) गांव में दिवाली 14 अक्टूबर को ही देखने को मिलेगी। जबकि 15 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस गांव में यह परम्परा पहली बार नहीं, बल्कि वर्षों से निभाई जा रही है। इसकी शुरुआत कब हुई, वर्तमान में हर ग्रामीण इनसे अनजान है। एक बार कुछ लोगों ने इस परम्परा को तोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन अनिष्ट के बाद दोबारा किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई।

अब 14 अक्टूबर को यहां के ग्रामीण लक्ष्मी पूजा के लिए पूरे गांव को दीपों से रोशन करेंगे। तब सिदारदेव की पूजा के बाद बुझी आग : गांव के सेवक राम सिन्हा ने बताया कि यहां एक बार प्रयास किया गया कि निश्चित तिथि पर ही त्योहार मनाएं। तब पंचांग देखकर होली मनाई जा रही थी। इसी दौरान गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब सिदारदेव की पूजा के बाद आग बुझी। इस घटना के बाद किसी ने भी परम्परा बदलने की कोशिश नहीं की।

सेमरा में सिरदार देव का मंदिर आस्था का केन्द्र हैं। गांव के लोग नया काम करने के पूर्व सिरदार देव का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इस मंदिर में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। दिवाली के समय आसपास गांव के लोग भी यहां की नजारा लेने पहुंचते हैं।

गांव के सिदारदेव से जुड़ी है यह परम्परा

मदनलाल सिन्हा ने बताया कि कई वर्ष पहले सिदार नाम के बुजुर्ग रहने आए थे। उनकी शक्तियों और बातों से गांव के लोगों की परेशानियां दूर होने लगी। समय के साथ लोगों में उनके प्रति आस्था और गहरी होने लगी। कुछ समय बाद सिरदार देव के मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा बताया जाता है कि उनके जाने के बाद किसी किसान को स्वप्न देकर सिदार देव ने कहा था कि प्रतिवर्ष दीपावली, होली, हरेली व पोला ये चार त्योहार हिंदी पंचांग में तय तिथि से पूर्व ही मनाया जाए।ताकि इस गांव में उनका मान बना रहे। तभी से यह परम्परा चल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 11:21 am

Published on:

14 Oct 2025 11:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में आज दिवाली, हर घर होंगे रोशन,सिदारदेव से जुड़ी है यह परम्परा

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Udanti-Sitanadi Tiger Reserve: मानसून की खूबसूरती, उदंती-सीतानदी में दिखा दुर्लभ तितलियों का बेजोड़ नज़ारा

Udanti-Sitanadi Tiger Reserve (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Chhattisgarh News: महापौर के रडार में फंसा नगर निगम का कर्मचारी, कमीशनखोरी का लगा गंभीर आरोप

महापौर ने जांच के दिए निर्देश (Photo source- Patrika)
धमतरी

IED recovered: नक्सलियों की साजिश नाकाम! 10 किलो IED बरामद, पुलिस की सर्चिंग से कांप उठा माओ बेल्ट

चंदनबाहरा रोड में मिला 10 किलो IED (Photo source- Patrika)
धमतरी

कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं मिठाईयों का सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां…

कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां...(photo-patrika)
धमतरी

छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव… जहां एक सप्ताह पहले मनाई जाती है दिवाली, जानें सदियों पुरानी परंपरा का राज

Dhamtari Diwali Traditions (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.