Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

इलाज के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली! इस निजी अस्पताल हुई बड़ी कार्रवाई, राशि लौटाने का आदेश

CG News: अस्पतालों में हितग्राहियों से इलाज के लिए तय पैकेज से ज्यादा राशि काटने की शिकायत मिलते रही है। एक ऐसे ही मामले में सीधे राज्य नोडल एजेंसी ने कार्रवाई की है..

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Nov 12, 2025

CG News

शहर के निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई (फोटो- सोशल मीडिया)

CG News: धमतरी जिले में आयुष्मान योजना के तहत कुछ पंजीकृत अस्पतालों में हितग्राहियों से इलाज के लिए तय पैकेज से ज्यादा राशि काटने की शिकायत मिलते रही है। एक ऐसे ही मामले में सीधे राज्य नोडल एजेंसी ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों से हडक़ंप मच गया है। ( CG News ) रत्नाबांधा रोड स्थित नंदा हास्पिटल में 8 जुलाई 2025 को मरीज भामबाई पटेल बच्चादानी संबंधित उपचार के लिए भर्ती हुई।

CG News: कार्रवाई की मांग

मरीज को अस्पताल द्वारा बताया गया कि इलाज में 40 से 42 हजार रूपए खर्च आएगा। इसमें से 30,000 रूपए नगद देना होगा और 10 से 12 हजार रूपए आयुष्मान कार्ड से कटेगा। शिकायतकर्ता संजय पटेल के अनुसार आयुष्मान कार्ड से 20,000 रूपए काटे गए। शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त काटे गए 8000 रूपए राशि वापस दिलाने और अस्पताल पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की थी।

जांच में हुआ खुलासा

संजय पटेल ने इसकी शिकायत सीधे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी से की थी। राज्य नोडल एजेंसी ने धमतरी सीएमएचओ को जांच कर रिपोर्ट देने आदेशित किया। जांच में नंदा हास्पिटल द्वारा मरीज के परिजनों से आयुष्मान कार्ड से उपचार के लिए अतिरिक्त नगद राशि लेना पाया गया। अस्पताल द्वारा परिजनों से बायोप्सी के लिए 3500, अन्य बीमारी के लिए 4000, सर्जरी के लिए 25000, कुल 32,500 नगद लिया गया।

तीन माह के लिए निलंबित

जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य नोडल एजेंसी ने नंदा हास्पिटल को आयुष्मान योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया है। साथ ही हितग्राही से ली गई 32500 रूपए राशि वापस हितग्राही को देने के लिए आदेशित किया है। आदेश में यह भी कहा गया कि पत्र प्राप्ति से आयुष्मान योजना अंतर्गत नए मरीज भर्ती न करें। भर्ती मरीजों के उपचार बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। अस्पताल से योजना के प्रचार संबंधी सामाग्री भी हटाने कहा गया है।

पूर्व में एक नर्सिंग होम को किया गया था ब्लैक लिस्टेड

पूर्व में जिले के 8 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया था। यहीं नहीं रत्नाबांधा रोड स्थित एक प्रमुख नर्सिंग होम को 6 महीने के लिए ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था। बताया गया कि किसी प्रकार की समस्या होने पर हितग्राही सीधे टोल फ्री नंबर 104 में कॉल कर शिकायत कर सकते हैं।

87 हजार कार्ड बने

धमतरी जिले में कुल 21 निजी अस्पताल पंजीकृत है। जिले में 8 लाख 45 हजार 959 आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। अब तक 6 लाख 87 हजार 300 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 02:17 pm

Published on:

12 Nov 2025 02:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / इलाज के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली! इस निजी अस्पताल हुई बड़ी कार्रवाई, राशि लौटाने का आदेश

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महतारी वंदन योजना के नए नियम! 5888 हितग्राहियों की रकम अटकी, मची खलबली

Mahtari Vandan Yojana
धमतरी

CG News: इलाज के नाम पर मरीज से ली अतिरिक्त राशि, 3 महीने के लिए अस्पताल निलंबित

CG News: इलाज के नाम पर मरीज से ली अतिरिक्त राशि, 3 महीने के लिए अस्पताल निलंबित
धमतरी

CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट, कॉलेज छात्रा का बैग छीनकर भागे लुटेरे, 20 दिन में 5 वीं वारदात

CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट, कॉलेज छात्रा का बैग छीनकर भागे लुटेरे, 20 दिन में 5 वीं वारदात
धमतरी

पूर्व सीएम का साय सरकार पर हमला, कहा- 2 साल पूरे नहीं हुए और 3 बार बढ़ा दिए बिजली बिल

पूर्व सीएम का साय सरकार पर हमला,कहा- 2 साल पूरे नहीं हुए और 3 बार बढ़ा दिए बिजली बिल
धमतरी

Agniveer Bharti: अग्निवीर और प्रादेशिक सेना भर्ती की तैयारी में जुटे युवा, इस दिन होगी परीक्षा

Agniveer Bharti: अग्निवीर और प्रादेशिक सेना भर्ती की तैयारी में जुटे युवा, इस दिन होगी परीक्षा
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.