इलाज के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली! इस निजी अस्पताल हुई बड़ी कार्रवाई, राशि लौटाने का आदेश

शहर के निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई (फोटो- सोशल मीडिया)
CG News: धमतरी जिले में आयुष्मान योजना के तहत कुछ पंजीकृत अस्पतालों में हितग्राहियों से इलाज के लिए तय पैकेज से ज्यादा राशि काटने की शिकायत मिलते रही है। एक ऐसे ही मामले में सीधे राज्य नोडल एजेंसी ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों से हडक़ंप मच गया है। ( CG News ) रत्नाबांधा रोड स्थित नंदा हास्पिटल में 8 जुलाई 2025 को मरीज भामबाई पटेल बच्चादानी संबंधित उपचार के लिए भर्ती हुई।
मरीज को अस्पताल द्वारा बताया गया कि इलाज में 40 से 42 हजार रूपए खर्च आएगा। इसमें से 30,000 रूपए नगद देना होगा और 10 से 12 हजार रूपए आयुष्मान कार्ड से कटेगा। शिकायतकर्ता संजय पटेल के अनुसार आयुष्मान कार्ड से 20,000 रूपए काटे गए। शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त काटे गए 8000 रूपए राशि वापस दिलाने और अस्पताल पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की थी।
संजय पटेल ने इसकी शिकायत सीधे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी से की थी। राज्य नोडल एजेंसी ने धमतरी सीएमएचओ को जांच कर रिपोर्ट देने आदेशित किया। जांच में नंदा हास्पिटल द्वारा मरीज के परिजनों से आयुष्मान कार्ड से उपचार के लिए अतिरिक्त नगद राशि लेना पाया गया। अस्पताल द्वारा परिजनों से बायोप्सी के लिए 3500, अन्य बीमारी के लिए 4000, सर्जरी के लिए 25000, कुल 32,500 नगद लिया गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य नोडल एजेंसी ने नंदा हास्पिटल को आयुष्मान योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया है। साथ ही हितग्राही से ली गई 32500 रूपए राशि वापस हितग्राही को देने के लिए आदेशित किया है। आदेश में यह भी कहा गया कि पत्र प्राप्ति से आयुष्मान योजना अंतर्गत नए मरीज भर्ती न करें। भर्ती मरीजों के उपचार बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। अस्पताल से योजना के प्रचार संबंधी सामाग्री भी हटाने कहा गया है।
पूर्व में जिले के 8 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया था। यहीं नहीं रत्नाबांधा रोड स्थित एक प्रमुख नर्सिंग होम को 6 महीने के लिए ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था। बताया गया कि किसी प्रकार की समस्या होने पर हितग्राही सीधे टोल फ्री नंबर 104 में कॉल कर शिकायत कर सकते हैं।
धमतरी जिले में कुल 21 निजी अस्पताल पंजीकृत है। जिले में 8 लाख 45 हजार 959 आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। अब तक 6 लाख 87 हजार 300 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है।
