इलाज के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली! इस निजी अस्पताल हुई बड़ी कार्रवाई, राशि लौटाने का आदेश

जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य नोडल एजेंसी ने नंदा हास्पिटल को आयुष्मान योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया है। साथ ही हितग्राही से ली गई 32500 रूपए राशि वापस हितग्राही को देने के लिए आदेशित किया है। आदेश में यह भी कहा गया कि पत्र प्राप्ति से आयुष्मान योजना अंतर्गत नए मरीज भर्ती न करें। भर्ती मरीजों के उपचार बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। अस्पताल से योजना के प्रचार संबंधी सामाग्री भी हटाने कहा गया है।