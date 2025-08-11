10वीं-12वीं अवसर परीक्षा में 1400 से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन, 18 अगस्त से होगी शुरुआत

परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्रों में पहुंचना होगा। परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों को सुबह 8.30 बजे तक स्थान ग्रहण करना होगा। 8.35 बजे उत्तर पुस्तिका का वितरण होगा। 8.40 बजे अध्ययन के लिए प्रश्न पत्र का वितरण किया जाएगा। 8.45 बजे से 11.45 तक परीक्षार्थी उत्तर लेखन कार्य करेंगे। ओपन स्कूल परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 18 अगस्त से 10वीं और्र 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। 14 अगस्त को प्रवेश पत्र का वितरण किया जाएगा।