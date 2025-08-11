11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika Logo

धमतरी

10वीं-12वीं अवसर परीक्षा में 1400 से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन, 18 अगस्त से होगी शुरुआत

CG Open School Exam 2025: धमतरी जिले में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुन: परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

10वीं-12वीं अवसर परीक्षा में 1400 से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन(photo-patrika)
10वीं-12वीं अवसर परीक्षा में 1400 से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन(photo-patrika)

CG Open School Exam 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुन: परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस साल परीक्षा में बैठने के लिए जिले के 1400 से अधिक छात्र- छात्राओं ने पंजीयन कराया है।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा परीक्षा के लिए समय-सारिणी की घोषणा भी कर दी गई है।14 अगस्त को शासकीय बालक उमावि में पंजीकृत छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र का वितरण किया जाएगा। 18 अगस्त से ओपन स्कूल की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

CG Open School Exam 2025: समय-सारिणी एक नजर में..

ओपन स्कूल में परीक्षा में ओएमआर शीट लागू होगी। राज्य ओपन स्कूल के नियमानुसार छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले ओएमआर आंसर शीट में परीक्षार्थियों का नाम, विषय, परीक्षा की तारीख पहले से अंकित होगी। इसकी जांच के लिए परीक्षार्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। डॉ शोभाराम देवांगन उमावि में छात्रों पर सीसी टीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी।

परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्रों में पहुंचना होगा। परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों को सुबह 8.30 बजे तक स्थान ग्रहण करना होगा। 8.35 बजे उत्तर पुस्तिका का वितरण होगा। 8.40 बजे अध्ययन के लिए प्रश्न पत्र का वितरण किया जाएगा। 8.45 बजे से 11.45 तक परीक्षार्थी उत्तर लेखन कार्य करेंगे। ओपन स्कूल परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 18 अगस्त से 10वीं और्र 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। 14 अगस्त को प्रवेश पत्र का वितरण किया जाएगा।

उड़नदस्ता दल का हुआ गठन

परीक्षा को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था के बाद भी 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूर्व में नकल प्रकरण सामने आ चुके हैं इसलिए नकल प्रकरण की निगरानी के लिए इस साल उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता टीम के सदस्य परीक्षा केन्द्रों का जायजा लेकर व्यवस्था की जानकारी लेंगे।

18 अगस्त को 10वीं का पहला पर्चा संस्कृत और 12वीं का हिन्दी विषय का पर्चा होगा। पश्चात 10वीं का 19 अगस्त को गृह विज्ञान, 20 अगस्त को व्यवसाय अध्ययन, 21 अगस्त को हिन्दी, 22 अगस्त को विज्ञान, 23 अगस्त को अर्थशास्त्र, 24 को अंग्रेजी, 28 अगस्त को सामाजिक विज्ञान, 29 अगस्त को गणित, 30 अगस्त को मराठी, और 1 सितंबर को ऊर्दू विषय की परीक्षा होगी।

इसी तरह 19 अगस्त को 12वीं का दूसरा पर्चा लेखांकन, 20 को जीवविज्ञान, 21 को भूगोल, 22 अगस्त को वाणिज्य, 23 अगस्त को भौतिक, 25 अगस्त को रसायन, 28 अगस्त को गणित, 29 अगस्त को इतिहास, 30 अगस्त को गृह विज्ञान,1 सितंबर को अंग्रेजी, 2 सितंबर को राजनीति और 3 सितंबर को अर्थशास्त्र के पर्चे के साथ परीक्षा समाप्त होगी।

Updated on:

11 Aug 2025 03:23 pm

Published on:

11 Aug 2025 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / 10वीं-12वीं अवसर परीक्षा में 1400 से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन, 18 अगस्त से होगी शुरुआत

