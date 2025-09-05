सास के कान, गला काटने के बाद पूछा- मेरी बीवी कहां है.. वारदात से सनसनी

Murder News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक सनकी दमाद ने अपनी सास की बेहरमी से हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन सास की समझाइश इ​तनी बुरी लगी कि उसे कुल्हाड़ी से काट डाला। ( Murder news ) सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है।