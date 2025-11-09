स्मार्ट मीटर से बिल जमा करने के लिए हो जाए तैयार.. अगले 1 या 2 महीने में हो सकता है शुरू

वर्तमान में मैनुअल मीटर रीडिंग के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली का बिल दिया जा रहा है। करीब सालभर बाद सिम को रिचार्ज करने पर ही उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। स्मार्ट मीटर में चिपयुक्त सिम लगा है। मीटर लगाने के समय प्रत्येक उपभोक्ता के मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड किया गया है। इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से किसी भी यूपीआई से बीपी नंबर डालकर 1 मिनट में स्मार्ट मीटर को रिचार्ज किया जा सकेगा। बिजली विभाग द्वारा अलग से एप्लीकेशन लांच किया जाएगा। मोर बिजली एप भी जल्द ही अपडेट होगा।