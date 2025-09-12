CG News: शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सर्जरी हुई बंद, डॉक्टर छोड़ रहे नौकरी, मरीज हो रहे परेशान

जिला अस्पताल में शासन से डाक्टरोें की नियुक्ति नहीं हो रही। अनुबंध के तहत कुछ सर्जन यहां आए, लेकिन जिला अस्पताल की हालत देखकर वे भी काम छोड़ चुके। अस्पताल की दुर्गति साल-2023 के बाद से शुरू हुई। अब तक ९ डाक्टर काम छोड़ चुके हैं। इनमें सर्जन डॉ उत्कर्ष नंदा, डॉ स्वीटी नंदा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ आशीष खालसा, स्किन रोग विशेष डॉ एस मधुप, डॉ यश साहू और कृतिका नाथ चटर्जी समेत ९ डाक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं।