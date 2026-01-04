Accident-एबी रोड पर भीषण हादसा, रेलिंग तोडक़र कार से टकराया ट्राला, क्रेन के नीचे दबने से दो की मौत

आगरा-मुंबई फोरलेन पर गणपति घाट की नई सडक़ पर शनिवार दोपहर 12 बजे एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। घाट उतरते समय एक ट्राला होकर आगे चल रही कार को टक्कर मारते हुए ब्रिज की पुलिया से नीचे लटक गया। ट्राले के ऊपर रखी क्रेन कई फीट नीचे जा गिरी। जिसमें दबने से ट्रक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरे ने उपचार के दौरान दमतोड़ दिया।

प्राप्त जानकारी अनुसार ट्राला क्रं. एएचआर 55 एएल 5335 में इंदौर की तरफ से घाट नीचे उतर रहा था। ट्रॉले में तीन लोग बैठे थे, जो आगर-मालवा से वाहन के ऊपर क्रेन रखकर पुनासा खंडवा की ओर जा रहे थे। घाट उतरते समय अचानक ट्रॉले के ब्रेक फेल हो गया और वह आगे चल रही कार एमपी 09 डब्ल्यू ई 2963 को टकर मारते हुए रेलिंग तोड़ ब्रिज की पुलिया पर लटक गया। जबकि ट्रॉले पर रखी कई टन वजनी क्रेन पुलिया ने नीचे गिर गई। टायर के नीचे दबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दमतोड़ दिया। दोनों ही मृतक यूपी के रहने वाले हैं। जिनकी शाम तक पहचान नहीं हो सकी। एक अन्य व्यक्ति संतोष पिता राम शंकर दुबे बिरसापुरा मिर्जापुर घायल हुआ है।

