4 जनवरी 2026,

रविवार

धार

Accident-एबी रोड पर भीषण हादसा, रेलिंग तोडक़र कार से टकराया ट्राला, क्रेन के नीचे दबने से दो की मौत

गुजरी के समीप गणपति घाट क्षेत्र की घटना, यूपी के रहने वाले है मृतक, एक गंभीर रुप से घायल

2 min read
Google source verification

धार

image

Hemant Jat

Jan 04, 2026

accident on AB Road

गुजरी के समीप गणपति घाट क्षेत्र की घटना

धार/धामनोद.

आगरा-मुंबई फोरलेन पर गणपति घाट की नई सडक़ पर शनिवार दोपहर 12 बजे एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। घाट उतरते समय एक ट्राला होकर आगे चल रही कार को टक्कर मारते हुए ब्रिज की पुलिया से नीचे लटक गया। ट्राले के ऊपर रखी क्रेन कई फीट नीचे जा गिरी। जिसमें दबने से ट्रक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरे ने उपचार के दौरान दमतोड़ दिया।
प्राप्त जानकारी अनुसार ट्राला क्रं. एएचआर 55 एएल 5335 में इंदौर की तरफ से घाट नीचे उतर रहा था। ट्रॉले में तीन लोग बैठे थे, जो आगर-मालवा से वाहन के ऊपर क्रेन रखकर पुनासा खंडवा की ओर जा रहे थे। घाट उतरते समय अचानक ट्रॉले के ब्रेक फेल हो गया और वह आगे चल रही कार एमपी 09 डब्ल्यू ई 2963 को टकर मारते हुए रेलिंग तोड़ ब्रिज की पुलिया पर लटक गया। जबकि ट्रॉले पर रखी कई टन वजनी क्रेन पुलिया ने नीचे गिर गई। टायर के नीचे दबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दमतोड़ दिया। दोनों ही मृतक यूपी के रहने वाले हैं। जिनकी शाम तक पहचान नहीं हो सकी। एक अन्य व्यक्ति संतोष पिता राम शंकर दुबे बिरसापुरा मिर्जापुर घायल हुआ है।

कार सवार बुजुर्ग चोटिल

जिस कार को ट्राले ने टक्कर मारी, वह नीचे गिरने से उसमें बैठे लोग बाल-बाल बच गए। कार में सवार एक बुजुर्ग को चोट आई। मौके पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। जिस पर काकड़दा और धामनोद पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। इस दौरान यहां लोगों भारी भीड़ लग गई।

दो लोगों की मौत

हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। जिनकी पहचान नहीं हो सकी। जानकारी जुटा रहे हैं। एक युवक घायल हुआ है। जिसका उपचार धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है।

कमल चौहान, एएसआई काकड़दा चौकी

Updated on:

04 Jan 2026 11:36 am

Published on:

04 Jan 2026 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Accident-एबी रोड पर भीषण हादसा, रेलिंग तोडक़र कार से टकराया ट्राला, क्रेन के नीचे दबने से दो की मौत

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

