धार भोजशाला विवाद: हिंदू पक्ष भी शीर्ष अदालत में, मुस्लिम पक्ष पर सुनवाई आज

दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर एएसआई सर्वे के दौरान हुई वीडियोग्राफी को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसी आवेदन पर आज 1 अप्रैल सुनवाई प्रस्तावित है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 1 और 2 अप्रैल भोजशाला मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई इस विवाद को नई दिशा दे सकती है। हिंदू पक्ष द्वारा कैविएट दायर किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बिना उनकी दलील सुने कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा। इससे मामले की सुनवाई और अधिक संतुलित एवं विस्तृत होने की संभावना बढ़ गई है।