मप्र के इस जिले में हिंदू समाज दिखाएगा ताकत, समरसता भोज में हजारों लोग उमड़ेंगे, जात-पात का भेद होगा खत्म

मप्र के धार जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम धार सहित जिले के 88 मंडलों में आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। कार्यक्रम के जरिए संघ हिंदू समाज की ताकत दिखाएगा। धार में रविवार को 14 बस्तियों में एक साथ हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सामाजिक एकजुटता, संगठन शक्ति एवं सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनने जा रहा है। सम्मेलन में शहरी क्षेत्रों के हजारों हिंदू परिवार उपस्थित होकर समाज की एकता, जागरूकता एवं संगठन की शक्ति का सशक्त संदेश देंगे। इस दौरान विभिन्न बस्तियों में प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, साधु संत भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान समाज की एकता, राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, परिवार संस्था की मजबूती, युवा पीढ़ी में राष्ट्रभाव जागरण सेवा कार्यों तथा पंच परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।

