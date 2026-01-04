मप्र के इस जिले में हिंदू समाज दिखाएगा ताकत, समरसता भोज में हजारों लोग उमड़ेंगे, जात-पात का भेद होगा खत्म

मोतीबाग चौक पर हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर तैयार किया पंडाल
मप्र के धार जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम धार सहित जिले के 88 मंडलों में आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। कार्यक्रम के जरिए संघ हिंदू समाज की ताकत दिखाएगा। धार में रविवार को 14 बस्तियों में एक साथ हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सामाजिक एकजुटता, संगठन शक्ति एवं सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनने जा रहा है। सम्मेलन में शहरी क्षेत्रों के हजारों हिंदू परिवार उपस्थित होकर समाज की एकता, जागरूकता एवं संगठन की शक्ति का सशक्त संदेश देंगे। इस दौरान विभिन्न बस्तियों में प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, साधु संत भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान समाज की एकता, राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, परिवार संस्था की मजबूती, युवा पीढ़ी में राष्ट्रभाव जागरण सेवा कार्यों तथा पंच परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले दो महीने से तैयारियां चल रही है। रविवार से शुरु हो रहे हिंदू सम्मेलन के लिए पूरे शहर को भगवा पताकों व झंड़ों से सजाया गया है। वंदन द्वार सजाए गए। कार्यक्रम मेंं संघ के पदाधिकारियों सहित प्रमुख मंदिरों के संतों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा
आयोजन का उद्देश्य सनातन समाज को एकजुट करना है। इसके लिए जिलेभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहां समरसता भोज आयोजित किया जाएगा। जिसमें जात-पात का भेद न करते हुए सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। जिससे समाज सहित देश में एक अनूठा संदेश पहुंचेगा। हर कार्यक्रम स्थल पर 8 से 10 हजार लोगों का भोजन तैयार किया गया है। इस प्रकार का आयोजन धार में पहली बार हो रहा है।
-वीर तेजाजी बस्ती-शिव मंदिर परिसर कैलाश नगर
-राजा भोज बस्ती -मिश्रा का खेत
-दीनदयाल बस्ती -जाट समाज धर्मशाला
-महाराणा प्रताप बस्ती -अभिव्यक्ति स्थल त्रिमूर्ति चौराहा
-त्रिमूर्ति बस्ती-मातेश्री गार्डन
-वीर सावरकर बस्ती-श्रीराम चौक
-फडक़े बस्ती-खाटूश्याम मंदिर महालक्ष्मी नगर
-सुभाष चंद्र बौस बस्ती-लक्ष्मी गार्डन, औंकार नगर
-ज्योतिबा फुले बस्ती -अखंड ज्योति मंदिर मोतीबाग चौक
-मधुकरी बस्ती-मंडी प्रांगण विवेकानंद बस्ती
-गुरु गोविंद सिंह बस्ती-धारेश्वर मंदिर परिसर
-नित्यानंद बस्ती-श्रद्धा गार्डन
-शिवाजी बस्ती-किला मैदान
