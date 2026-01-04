4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

मप्र के इस जिले में हिंदू समाज दिखाएगा ताकत, समरसता भोज में हजारों लोग उमड़ेंगे, जात-पात का भेद होगा खत्म

धार में एक ही दिन में 14 स्थानों पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम, भगवा मय हुआ शहर

2 min read
Google source verification

धार

image

Hemant Jat

Jan 04, 2026

Hindu Conference in Dhar District

मोतीबाग चौक पर हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर तैयार किया पंडाल

धार.

मप्र के धार जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम धार सहित जिले के 88 मंडलों में आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। कार्यक्रम के जरिए संघ हिंदू समाज की ताकत दिखाएगा। धार में रविवार को 14 बस्तियों में एक साथ हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सामाजिक एकजुटता, संगठन शक्ति एवं सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनने जा रहा है। सम्मेलन में शहरी क्षेत्रों के हजारों हिंदू परिवार उपस्थित होकर समाज की एकता, जागरूकता एवं संगठन की शक्ति का सशक्त संदेश देंगे। इस दौरान विभिन्न बस्तियों में प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, साधु संत भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान समाज की एकता, राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, परिवार संस्था की मजबूती, युवा पीढ़ी में राष्ट्रभाव जागरण सेवा कार्यों तथा पंच परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।

भगवा मय हुआ पूरा शहर, वंदन द्वार सजे

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले दो महीने से तैयारियां चल रही है। रविवार से शुरु हो रहे हिंदू सम्मेलन के लिए पूरे शहर को भगवा पताकों व झंड़ों से सजाया गया है। वंदन द्वार सजाए गए। कार्यक्रम मेंं संघ के पदाधिकारियों सहित प्रमुख मंदिरों के संतों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा

समरसता भोज से एकता का संदेश, जात-पात का भेद होगा खत्म

आयोजन का उद्देश्य सनातन समाज को एकजुट करना है। इसके लिए जिलेभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहां समरसता भोज आयोजित किया जाएगा। जिसमें जात-पात का भेद न करते हुए सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। जिससे समाज सहित देश में एक अनूठा संदेश पहुंचेगा। हर कार्यक्रम स्थल पर 8 से 10 हजार लोगों का भोजन तैयार किया गया है। इस प्रकार का आयोजन धार में पहली बार हो रहा है।

यहां होंगे आयोजन

-वीर तेजाजी बस्ती-शिव मंदिर परिसर कैलाश नगर
-राजा भोज बस्ती -मिश्रा का खेत
-दीनदयाल बस्ती -जाट समाज धर्मशाला
-महाराणा प्रताप बस्ती -अभिव्यक्ति स्थल त्रिमूर्ति चौराहा
-त्रिमूर्ति बस्ती-मातेश्री गार्डन
-वीर सावरकर बस्ती-श्रीराम चौक
-फडक़े बस्ती-खाटूश्याम मंदिर महालक्ष्मी नगर
-सुभाष चंद्र बौस बस्ती-लक्ष्मी गार्डन, औंकार नगर
-ज्योतिबा फुले बस्ती -अखंड ज्योति मंदिर मोतीबाग चौक
-मधुकरी बस्ती-मंडी प्रांगण विवेकानंद बस्ती
-गुरु गोविंद सिंह बस्ती-धारेश्वर मंदिर परिसर
-नित्यानंद बस्ती-श्रद्धा गार्डन
-शिवाजी बस्ती-किला मैदान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / मप्र के इस जिले में हिंदू समाज दिखाएगा ताकत, समरसता भोज में हजारों लोग उमड़ेंगे, जात-पात का भेद होगा खत्म

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Accident-एबी रोड पर भीषण हादसा, रेलिंग तोडक़र कार से टकराया ट्राला, क्रेन के नीचे दबने से दो की मौत

accident on AB Road
धार

बड़ी खबर: MP में मार्च तक शुरू होगी ‘नई रेल लाइन’, इन जिलों तक पहली बार पहुंचेगा रेल नेटवर्क

indore-dahod rail line project indore-dhar railway line construction final stage mp news
धार

बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आई कांग्रेस, UN में मुद्दा उठाने की मांग उठी

congress United Nations intervention Bangladesh Hindu Violence kuldeep singh sengar bail mp news
धार

CM और केंद्रीय मंत्री को नकली बाघ प्रिंट गमछा देने के मामला, प्रशासन ने सीक्रेट रिपोर्ट भेजी भोपाल

Fake Bagh Print Gamchas case secret report bhopal CM Mohan Yadav dhar mp news
धार

GI Tech उल्लंघन-मुख्यमंत्री और नड्डा को दिया नकली बाग प्रिंट गमछा, पीएमओ को शिकायत

Chief Minister and Nadda were presented with fake Bagh print
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.